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В казанском цирке слон напал на рабочего

Фото: kazan_circus_official / Instagram
Фото: kazan_circus_official / Instagram

В столице Республики Татарстан слон напал на рабочего в Казанском государственном цирке. Об этом сообщили источники издания «Бизнес Online» и агентства «Татар-Информ».

Инцидент произошел в ночь на 29 марта. Животное откинуло мужчину, в результате чего тот получил закрытые переломы грудных позвонков, нескольких ребер и закрытый перелом плечевой кости, рассказали собеседники изданий.

Пострадавший 1992 года рождения был госпитализирован в горбольницу № 7. Как уточнял со ссылкой на сообщение минздрава «Татар-информ», мужчина был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести.

Директор цирка Рамиль Шарифуллин сообщил «Бизнес Online», что в цирке соблюдаются все правила безопасности и назвал произошедшее «форс-мажором, который нельзя было предсказать».

РБК обратился за комментарием в Казанский государственный цирк и пресс-службу Росгосцирка.

В казанском цирке подрались слоны
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21 марта в казанском цирке во время представления произошла драка двух слонов. Во время представления один слон повалил другого, но дрессировщики отогнали его. В результате происшествия никто не пострадал.

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СК и прокуратура начали проверки по факту случившегося. Как сообщалось на сайте цирка, зрители тогда стали свидетелями ссоры индийских слоних в весенний период, однако никому из присутствующих не грозила опасность, так как они выясняли отношения между собой. «Возможно, в погоне за вниманием дрессировщика, случившееся было проявлением ревности», — сообщал цирк. Кроме того, отмечалось, что пандемия и отсутствие общения со зрителями пагубно повлияли на животных.

По сообщению цирка, после инцидента началась работа над созывом консилиума из дрессировщиков, ветеринарных врачей и зоопсихологов, чтобы определить причины произошедшего и не допустить повторения подобного поведения слонов.

слон цирк нападение новости
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