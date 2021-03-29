В казанском цирке слон напал на рабочего

Фото: kazan_circus_official / Instagram

В столице Республики Татарстан слон напал на рабочего в Казанском государственном цирке. Об этом сообщили источники издания «Бизнес Online» и агентства «Татар-Информ».

Инцидент произошел в ночь на 29 марта. Животное откинуло мужчину, в результате чего тот получил закрытые переломы грудных позвонков, нескольких ребер и закрытый перелом плечевой кости, рассказали собеседники изданий.

Пострадавший 1992 года рождения был госпитализирован в горбольницу № 7. Как уточнял со ссылкой на сообщение минздрава «Татар-информ», мужчина был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести.

Директор цирка Рамиль Шарифуллин сообщил «Бизнес Online», что в цирке соблюдаются все правила безопасности и назвал произошедшее «форс-мажором, который нельзя было предсказать».

РБК обратился за комментарием в Казанский государственный цирк и пресс-службу Росгосцирка.