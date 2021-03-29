В Росгосцирке объяснили потасовкой слоних травмы у рабочего цирка Казани

Фото: kazan_circus_official / Instagram

Рабочий по уходу за животными Казанского государственного цирка получил травмы, став случайным свидетелем потасовки обычно дружелюбных слоних Дженни и Магды, сообщила РБК начальник департамента развития и социальных проектов Росгосцирка Дарья Костюк. Так она прокомментировала информацию о нападении слона на рабочего в Казанском государственном цирке.

Инициировать проверку в организации Росгорцирк не будет, поскольку тот не является филиалом компании, а находится в непосредственном подчинении министерства культуры Республики Татарстан, уточнила Костюк.

Ранее об инциденте с рабочим сообщили источники «Бизнес Online» и агентства «Татар-Информ». По данным изданий, накануне животное откинуло мужчину, в результате чего тот получил закрытые переломы грудных позвонков, нескольких ребер и закрытый перелом плечевой кости. В самом цирке заявили, что выясняют все обстоятельства происшествия, и определяют, были ли рабочим труппы нарушены правила безопасности. В программе «Шоу слонов и магия цирка» произошли изменения, «связанные с невозможностью дальнейшего участия слонов», говорится на сайте организации.

В разговоре с РБК Костюк отметила, что в Казанском государственном цирке для слонов созданы «прекрасные условия содержания», а сами животные ранее всегда аккуратно и трепетно относились к людям. По ее словам, подобные инциденты случаются с цирковыми слонами крайне редко, в отличие от хищников, для которых такое поведение типично.

«Слонихи Магда и Дженни — опытные цирковые артисты. Они несколько десятилетий приводили в восторг публику исполняемыми на манеже трюками. В Казанском цирке им обеспечили прекрасные условия содержания и уход. Я в этом убедилась лично, побывав там еще после первого инцидента. Тогда во время представления произошло выяснение отношений слоних между собой», — рассказала Костюк.