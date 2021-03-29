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В Росгосцирке объяснили потасовкой слоних травмы у рабочего цирка Казани

Фото: kazan_circus_official / Instagram
Фото: kazan_circus_official / Instagram

Рабочий по уходу за животными Казанского государственного цирка получил травмы, став случайным свидетелем потасовки обычно дружелюбных слоних Дженни и Магды, сообщила РБК начальник департамента развития и социальных проектов Росгосцирка Дарья Костюк. Так она прокомментировала информацию о нападении слона на рабочего в Казанском государственном цирке.

Инициировать проверку в организации Росгорцирк не будет, поскольку тот не является филиалом компании, а находится в непосредственном подчинении министерства культуры Республики Татарстан, уточнила Костюк.

Ранее об инциденте с рабочим сообщили источники «Бизнес Online» и агентства «Татар-Информ». По данным изданий, накануне животное откинуло мужчину, в результате чего тот получил закрытые переломы грудных позвонков, нескольких ребер и закрытый перелом плечевой кости. В самом цирке заявили, что выясняют все обстоятельства происшествия, и определяют, были ли рабочим труппы нарушены правила безопасности. В программе «Шоу слонов и магия цирка» произошли изменения, «связанные с невозможностью дальнейшего участия слонов», говорится на сайте организации.

В разговоре с РБК Костюк отметила, что в Казанском государственном цирке для слонов созданы «прекрасные условия содержания», а сами животные ранее всегда аккуратно и трепетно относились к людям. По ее словам, подобные инциденты случаются с цирковыми слонами крайне редко, в отличие от хищников, для которых такое поведение типично.

«Слонихи Магда и Дженни — опытные цирковые артисты. Они несколько десятилетий приводили в восторг публику исполняемыми на манеже трюками. В Казанском цирке им обеспечили прекрасные условия содержания и уход. Я в этом убедилась лично, побывав там еще после первого инцидента. Тогда во время представления произошло выяснение отношений слоних между собой», — рассказала Костюк.

По ее словам, специалисты Росгосцирка — зооветеринарная служба и дрессировщики — находятся в контакте с коллегами из Казанского цирка и готовы оказывать им консультационную и экспертную поддержку.

РБК также обратился за комментарием в Казанский государственный цирк.

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Первый инцидент со слонихами произошел в казанском цирке 21 марта. Во время представления подрались две слонихи — Магда и Дженни. Одна из слоних повалила другую, но дрессировщики сумали отогнать животное, никто не пострадал. По данному факту региональные СК и прокуратура начали проверки.

Позднее на сайте цирка сообщили, что зрители тогда стали свидетелями ссоры индийских слоних в весенний период, однако никому из присутствующих не грозила опасность, так как они выясняли отношения между собой. «Возможно, в погоне за вниманием дрессировщика, случившееся было проявлением ревности», — сообщал цирк. Кроме того, отмечалось, повлиять на животных могли пандемия и отсутствие общения со зрителями.

Казань слон травмы рабочий новости Росгосцирк
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В казанском цирке слон напал на рабочего
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