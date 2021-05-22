Число обратившихся за помощью с COVID в Петербурге выросло на 13%

Фото: Пётр Ковалев / ТАСС

Количество больных коронавирусом, которые обратились в течение суток за медицинской помощью в Санкт-Петербурге, 22 мая увеличилось на 13,62% по сравнению с 15 мая. Это следует из справки межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом.

За сутки в городе за помощью обратились 1485 человек, 15 мая — 1307.

Также по сравнению с прошлой неделей на 12,96% увеличилось число петербуржцев, находящихся под стационарным наблюдением, — всего 3670 человек.