В Санкт-Петербурге продлили карантинные ограничения до середины лета

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Власти Санкт-Петербурга продлили эпидемиологические ограничения до 12 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Ранее введенные по 30 мая ограничения продлеваются по 12 июля. Соответствующие изменения в постановление правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года № 121 «О мерах по противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» подписал губернатор Александр Беглов», — говорится в сообщении.

Там отмечается, что Петербургский международный экономический форум пройдет «при условии соблюдения регламентов по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия».

С 31 мая власти снимают запрет на доступ организованных групп детей до 16 лет в театры и цирк.