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Пандемия коронавируса ,  
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В Санкт-Петербурге продлили карантинные ограничения до середины лета

Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Власти Санкт-Петербурга продлили эпидемиологические ограничения до 12 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Ранее введенные по 30 мая ограничения продлеваются по 12 июля. Соответствующие изменения в постановление правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года № 121 «О мерах по противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» подписал губернатор Александр Беглов», — говорится в сообщении.

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Фото:Александр Гальперин / РИА Новости

Там отмечается, что Петербургский международный экономический форум пройдет «при условии соблюдения регламентов по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия».

С 31 мая власти снимают запрет на доступ организованных групп детей до 16 лет в театры и цирк.

13 марта власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретили проведение с 16 марта любых массовых мероприятий, в которых принимают участие более 1 тыс. человек. А также сделали иные распоряжения, которые носят рекомендательный характер, в том числе отказ от отправки работодателями своих сотрудников в заграничные командировки и от проведения мероприятий с участием иностранцев.

С 11 июня по 11 июля в нескольких городах Европы, включая Санкт-Петербург, пройдут матчи чемпионата Европы по футболу. На «Зенит-Арене» должны встретиться сборные России, Бельгии, Польши, Словакии, Финляндии и Швеции. 

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Ранее глава города Александр Беглов сообщил, что власти города могут ужесточить ограничения. На прошлой неделе здесь был зафиксирован 30-процентный рост числа выявленных больных и количества госпитализаций.

Из-за роста числа заболевших в Петербурге расконсервировали временный госпиталь в одном из павильонов выставочного комплекса «Ленэкспо». 21 мая в городе зафиксировали максимальный уровень заболеваемости COVID-19 за несколько месяцев, 815 заболевших за сутки, это максимальное число с 22 марта.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Санкт-Петербург ограничения Чемпионат Европы по футболу массовые мероприятия
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