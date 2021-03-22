Беглов одобрил идею установить памятник жертвам COVID-19
Губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов поддержал предложение установить памятник жертвам эпидемии коронавируса, сообщается на сайте городской администрации.
Поставить памятник умершим от COVID-19 предложили в межведомственной медицинской рабочей группе при межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению инфекции.
«Губернатор Александр Беглов поддержал обращение межведомственной медицинской рабочей группы и общественности», — говорится в сообщении. Он поручил главе комитета по социальной политике Александру Ржаненкову проработать этот вопрос.
Обращение к губернатору подписали глава медицинской рабочей группы, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Евгений Шляхто, а также ректоры медицинских вузов и главы ведущих стационаров, медицинских, научных и культурных организаций Петербурга. Они отметили, что медицинское сообщество понесло большую утрату из-за коронавируса, так как умерли многие медики, работавшие с больными COVID-19. В честь них уже установлена на Петроградской стороне скульптура «Печальный ангел».
«И это событие достойно отражает заслуженное признание горожанами подвига врачей и медицинских сестер», — цитирует обращение пресс-служба Смольного.