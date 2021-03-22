Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 74,61 (+0,47) Инвестиции, 22 мар, 13:13
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 88,66 (+0,22) Инвестиции, 22 мар, 13:13
Госрасходы России в 2020 году стали рекордными за постсоветскую историю Экономика, 00:00 Беглов одобрил идею установить памятник жертвам COVID-19 Общество, 22 мар, 23:47 Бывший замглавы СВР Маргелов умер от осложнений после COVID Общество, 22 мар, 23:10 Минобороны Великобритании назвало Россию главной военной угрозой Политика, 22 мар, 23:09 Какие исследования и осмотры важно проходить женщинам регулярно. Чек-лист РБК и Инвитро, 22 мар, 23:07 Псаки сообщила о самочувствии Байдена после падения на трапе самолета Общество, 22 мар, 23:07 Сборная России по футболу представила новую форму Спорт, 22 мар, 22:57 Bank of America предсказал экономике Индии третье место через десять лет Политика, 22 мар, 22:36 Основным кандидатом на смену арестованному губернатору стал сенатор Политика, 22 мар, 22:36 Абрамович подал в суд на издателя книги «Люди Путина» Общество, 22 мар, 22:26 Почему Bentley до сих пор использует ручной труд на производстве РБК Cтиль и Bentley, 22 мар, 22:21 «Газпром» запланировал возродить свой СПГ-долгострой в Арктике Бизнес, 22 мар, 22:12 СК завел дело после гибели ребенка при сходе лавины в Мурманской области Общество, 22 мар, 22:08 Советник Байдена предсказал «трудные дни» в отношениях с Россией Политика, 22 мар, 22:00
Пандемия коронавируса ,  
0 

Беглов одобрил идею установить памятник жертвам COVID-19

Губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов поддержал предложение установить памятник жертвам эпидемии коронавируса, сообщается на сайте городской администрации.

Поставить памятник умершим от COVID-19 предложили в межведомственной медицинской рабочей группе при межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению инфекции.

«Губернатор Александр Беглов поддержал обращение межведомственной медицинской рабочей группы и общественности», — говорится в сообщении. Он поручил главе комитета по социальной политике Александру Ржаненкову проработать этот вопрос.

Обращение к губернатору подписали глава медицинской рабочей группы, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Евгений Шляхто, а также ректоры медицинских вузов и главы ведущих стационаров, медицинских, научных и культурных организаций Петербурга. Они отметили, что медицинское сообщество понесло большую утрату из-за коронавируса, так как умерли многие медики, работавшие с больными COVID-19. В честь них уже установлена на Петроградской стороне скульптура «Печальный ангел».

«И это событие достойно отражает заслуженное признание горожанами подвига врачей и медицинских сестер», — цитирует обращение пресс-служба Смольного.

В Петербурге допустили открытие летних кафе значительно раньше обычного
Общество
Фото:Виктория Вотоновская / ТАСС

Подписавшиеся предлагают также увековечить тех, кто «самоотверженно трудился на благо города и его жителей и погиб от коронавирусной инфекции», отмечается в сообщении. Это учителя, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие, социальные работники, работники коммунальных служб, представители всех национальностей и вероисповеданий.

Читайте на РБК Pro
Герд Леонгард — РБК: «Через 10 лет все программисты станут безработными» Первые триллионеры: кто дышит в спину Илону Маску и Джеффу Безосу Рок-звезда бизнеса: как музыкант заработал миллиарды на логистике Почему сорвалось бегство банкиров во Флориду — Bloomberg

За последние сутки в Петербурге выявлено 865 случаев заражения коронавирусом, умерли 35 человек, выздоровели 245. С начала эпидемии в городе зарегистрировано 387 845 случаев заболевания COVID-19, умерли 11 952 человека, вылечились 337 800.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<20 000
0
<40 000
0
<60 000
0
от 60 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Александр Беглов Санкт-Петербург памятник коронавирус
Материалы по теме
Петербург получил новую партию «Спутника V» после сообщений о дефиците
Общество
Власти Петербурга ответили на сообщения о дефиците вакцин
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter