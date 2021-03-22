Беглов одобрил идею установить памятник жертвам COVID-19

Подписавшиеся предлагают также увековечить тех, кто «самоотверженно трудился на благо города и его жителей и погиб от коронавирусной инфекции», отмечается в сообщении. Это учителя, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие, социальные работники, работники коммунальных служб, представители всех национальностей и вероисповеданий.

За последние сутки в Петербурге выявлено 865 случаев заражения коронавирусом, умерли 35 человек, выздоровели 245. С начала эпидемии в городе зарегистрировано 387 845 случаев заболевания COVID-19, умерли 11 952 человека, вылечились 337 800.