Роскомнадзор потребовал снять ограничение с видео YouTube-канала Sputnik

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Роскомнадзор направил в Google письмо с требованием снять все ограничения с виде интервью с французским специалистом в области нейронаук Идриссом Аберканом на YouTube-канале Sputnik France. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как сообщает надзорный орган, «в интервью освещались проблемы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, ее последствиями и ограничительными мерами, введенными правительством Франции».

РБК направил запрос в Google.

«Подобные действия администрации видеохостинга <...> являются актом цензуры в отношении российских СМИ. Ведомство требует в максимально короткие сроки снять все ограничения, а также объяснить причины их введения», — говорится в сообщении.