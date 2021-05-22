Мишустин назвал Путина главным наставником

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 мая
USD ЦБ: 73,58 (-0,02) Инвестиции, 21 мая, 14:16
Курс евро на 22 мая
EUR ЦБ: 89,94 (+0,17) Инвестиции, 21 мая, 14:16
Российские хоккеисты одержали вторую подряд победу над ЧМ Спорт, 18:27 Роскомнадзор потребовал снять ограничение с видео YouTube-канала Sputnik Технологии и медиа, 18:22 Гонщик разбил болид и выиграл квалификацию Гран-при Монако Спорт, 17:53 Без чего невозможно представить гардероб успешного бизнесмена РБК и Dior, 17:50 Virgin запустила в тестовом режиме корабль для космических туристов Технологии и медиа, 17:48 В Крыму два летчика катапультировались из стоящего на земле самолета Общество, 17:39 Кубок чемпионата Европы по футболу привезли в Санкт-Петербург Спорт, 17:26 В Британии усыпили выбравшихся из вольера Белоснежку и Спящую Красавицу Общество, 17:18 Мишустин назвал Путина главным наставником Политика, 17:09 В РПЦ выступили за запрет охоты в развлекательных целях Общество, 16:40 Объявлен состав хоккейной сборной России на матч ЧМ с Великобританией Спорт, 16:21 Великобритания - Россия. Онлайн ЧМ по хоккею Спорт, 16:15 РФС сообщил о состоянии покинувшего тренировку игрока сборной России Спорт, 16:15 В «Векторе» сообщили о десятке тысяч штаммов коронавируса в России Общество, 16:13
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Политика ,  
0 

Мишустин назвал Путина главным наставником

Михаил Мишустин выступает по видеосвязи на просветительском марафоне общества «Новое Знание»
Михаил Мишустин выступает по видеосвязи на просветительском марафоне общества «Новое Знание» (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал президента Владимира Путина главным наставником, который «всегда поддержит в любой ситуации». Об этом глава правительства заявил на форуме «Новое знание».

«Это человек, с которым можно не просто посоветоваться в любой момент, но к которому можно в любой ситуации обратиться, и он всегда поддержит», — заявил Мишустин.

Мишустин отправил Чернышенко в Долину гейзеров после замечания Путина
Политика
Малая долина гейзеров на Камчатке

По словам премьера, на каждом этапе жизни у него были наставники. На данный момент наставником Мишустина является Путин. «Самое важное — когда между наставником и его учеником возникает доверие, чтобы можно было посоветоваться двадцать четыре часа в сутки», — добавил глава правительства.

Предыдущий премьер-министр Дмитрий Медведев назвал свои отношения с Путиным дружескими и товарищескими. «Мы регулярно общаемся в различных форматах, обсуждаем самые разные вопросы в сфере безопасности в узком смысле слова, и экономические вопросы, и социальные», — пояснил Медведев.

В январе 2020 года Путин, отвечая на вопрос, хотел бы он после ухода с должности занять пост наставника главы государства по примеру Ли Куан Ю в Сингапуре или Нурсултана Назарбаева в Казахстане, заявил, что это будет «абсолютно губительно» для страны.

«То, что вы предлагаете, будет подрывать институт президента. Для такой страны, как Россия, это неприменимо», — сказал Путин.

Читайте на РБК Pro
Правило Парето в профессии: как быть успешным без лишних усилий Как растерять уважение подчиненных. 7 частых ошибок управленцев Продажи кладовок в Москве выросли на 67%. Стоит ли в них инвестировать О чем не стоит писать в сопроводительном письме работодателю — 10 правил
Владимир Путин Михаил Мишустин
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
Путин назвал Россию страной уникальных возможностей для талантливых людей
Политика
Мишустин назвал победой создание эффективных вакцин от COVID в России
Политика
Мишустин рассказал о борьбе с хождением по инстанциям и сбором бумаг
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter