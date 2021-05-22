Мишустин назвал Путина главным наставником

Михаил Мишустин выступает по видеосвязи на просветительском марафоне общества «Новое Знание» (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал президента Владимира Путина главным наставником, который «всегда поддержит в любой ситуации». Об этом глава правительства заявил на форуме «Новое знание».

«Это человек, с которым можно не просто посоветоваться в любой момент, но к которому можно в любой ситуации обратиться, и он всегда поддержит», — заявил Мишустин.

По словам премьера, на каждом этапе жизни у него были наставники. На данный момент наставником Мишустина является Путин. «Самое важное — когда между наставником и его учеником возникает доверие, чтобы можно было посоветоваться двадцать четыре часа в сутки», — добавил глава правительства.

Предыдущий премьер-министр Дмитрий Медведев назвал свои отношения с Путиным дружескими и товарищескими. «Мы регулярно общаемся в различных форматах, обсуждаем самые разные вопросы в сфере безопасности в узком смысле слова, и экономические вопросы, и социальные», — пояснил Медведев.