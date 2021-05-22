В «Векторе» сообщили о десятке тысяч штаммов коронавируса в России

Ринат Максютов (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Согласно данным образцов вируса, которые регулярно получает из всех регионов Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», в России циркулируют десятки тысяч штаммов коронавирусной инфекции. Об этом, как передает ТАСС, заявил гендиректор центра Ринат Максютов.

«На текущий момент более 7 тыс. полногеномных [образцов] отсеквенировано суммарно всеми усилиями России. Выявлено более 13 тыс. замен, то есть вирус очень вариабельный. Мы говорим о десятках тысяч разных штаммов нового коронавируса, циркулирующего в России», — сказал он.

Кроме того, Максютов сообщил, что «Вектор» намерен подать заявку во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) на одобрение вакцины «ЭпиВакКорона».

«Вектор» планирует подавать заявку на одобрение вакцины в ВОЗ. Но это напрямую привязано к вопросу экспорта вакцины», — заявил Максютов. Однако, по его словам, сейчас центр озабочен обеспечением вакцины внутри страны.