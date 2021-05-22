Детский омбудсмен Подмосковья предложила вернуть казнь для педофилов

Ксения Мишонова (Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»)

Педофилов нельзя вылечить, поэтому в России стоит отменить мораторий на смертную казнь для них, заявила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Надо подумать о том, чтобы отменить мораторий на смертную казнь для педофилов, если это невозможно сейчас и общество к этому не готово <…> по крайней мере надо подумать о том, чтобы они сидели пожизненно, а их силу и труд использовать на благо общества», — указала она.

По мнению Мишоновой, педофилов нельзя выпускать на свободу, поскольку в 100% случаев у них случается рецидив. Омбудсмен добавила, что вылечить такие наклонности у человека невозможно. «Каждый раз мы понимаем, что выходит [из тюрьмы] человек, который настроен на то, чтобы совершить очередное преступление», — отметила она.