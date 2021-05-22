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Общество ,  
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Детский омбудсмен Подмосковья предложила вернуть казнь для педофилов

Ксения Мишонова
Ксения Мишонова (Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»)

Педофилов нельзя вылечить, поэтому в России стоит отменить мораторий на смертную казнь для них, заявила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Надо подумать о том, чтобы отменить мораторий на смертную казнь для педофилов, если это невозможно сейчас и общество к этому не готово <…> по крайней мере надо подумать о том, чтобы они сидели пожизненно, а их силу и труд использовать на благо общества», — указала она.

В Совфеде заявили о невозможности отмены моратория на смертную казнь
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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

По мнению Мишоновой, педофилов нельзя выпускать на свободу, поскольку в 100% случаев у них случается рецидив. Омбудсмен добавила, что вылечить такие наклонности у человека невозможно. «Каждый раз мы понимаем, что выходит [из тюрьмы] человек, который настроен на то, чтобы совершить очередное преступление», — отметила она.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что в России невозможно вернуть смертную казнь. Сенатор указал, что на то есть соответствующее решение Конституционного суда.

КС объяснял, что из-за длительного моратория на применение смертной казни в России сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым такому наказанию.

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин высказывал мнение, что практику смертной казни можно вернуть референдумом.

Мораторий на смертную казнь появился в российском законодательстве в 1997 году, когда Россия вступила в Совет Европы и подписала протокол к Конвенции о защите прав человека об отмене смертных приговоров в мирное время. Протокол так и не был ратифицирован, однако с этого момента смертную казнь в России стало запрещено применять согласно Венской конвенции. Де-факто смертная казнь в России не применяется с 1996 года, хотя присутствует как понятие в Уголовном кодексе.

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