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Пять человек погибли в ДТП с грузовиком и микроавтобусом в Татарстане

В Чистопольском муниципальном районе Татарстана столкнулись микроавтобус «Рено Трафик» и грузовой автомобиль «Ман». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Авария произошла на 127-м км федеральной автодороги Р239 Казань — Оренбург. «К ликвидации последствий происшествия привлекались 44 человека, 15 единиц техники, в том числе от МЧС России — семь человек, две единицы техники», — говорится в сообщении. Кроме того, в МЧС рассказали о пострадавших.

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Как передает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав, в результате аварии погибли пять человек и четверо, включая ребенка, получили ранения.

«Пятеро погибли, четверо находятся в больнице, один из них — ребенок 16 лет. Состояние одного взрослого оценивается как тяжелой степени, троих, в том числе ребенка, — средней степени тяжести», — рассказали в Минздраве.

7 мая в ДТП в Агрызском районе Татарстана погибли четыре человека, среди них — двое детей. Авария произошла на автодороге Агрыз — Красный Бор, столкнулись два легковых автомобиля. Водитель одной легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

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