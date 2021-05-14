Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Самарской области

В Самарской области при столкновении легкового автомобиля с грузовиком погибли четыре человека. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по региону.

Согласно сообщению, авария произошла в 18:00 (17:00 мск) 14 мая на 1070-м км трассы М-5 «Урал» в Сергиевском районе региона. По предварительной версии, водитель ВАЗ 2112, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовиком «КамАЗ».

«Водитель и три пассажира легкового автомобиля погибли на месте ДТП», — уточнили в главке.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, личности погибших устанавливаются.