Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 73,85 (-0,14) Инвестиции, 17 мая, 13:20
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 89,66 (+0,03) Инвестиции, 17 мая, 13:20
Президент Киргизии перешел на удаленку после приглашения в Москву Политика, 08:04 Троценко предупредил о сокращении авиарейсов в обход Москвы Бизнес, 08:00 Как пандемия изменила привычки потребителей в возрасте — The Economist Pro, 07:50 Ресторатор Борис Зарьков — о мотивации, делегировании и личном бренде РБК и Dior, 07:45 В Красноярском крае завели дело после гибели пяти человек в ДТП Общество, 07:34 Трутнев предложил мэру Владивостока уволиться Политика, 07:19 Плейлисты, мода и аутентичность: ритмы большого города РБК Стиль и Armani Exchange, 07:15 Больше половины россиян сочли бесконтактные платежи небезопасными Общество, 07:00 Аграрии заявили о рисках для урожая из-за подорожавших удобрений Бизнес, 07:00 Axios сообщил о попытке Трампа срочно вернуть войска из-за границы Политика, 06:59 Путин и Си Цзиньпин запустят совместный ядерный проект Политика, 06:38 Россияне назвали более предпочтительные, чем open space типы офисов Общество, 06:30 Ярче любых звезд: как найти Венеру на небе РБК и ПСБ, 06:24 Маск опустился на третью строчку в списке богатейших людей Бизнес, 06:11
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Общество ,  
0 

В Красноярском крае завели дело после гибели пяти человек в ДТП

Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю
Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

Следователи завели уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибли пять человек, сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Красноярскому краю.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», — говорится в сообщении ведомства.

В Красноярском крае в ДТП погибли пять человек
Общество

На месте аварии работает начальник УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю, а также следственно-оперативная группа. Назначено проведение судебно-медицинской, трассологической и автотехнической экспертиз, добавили в МВД.

Авария произошла 18 мая в Ачинском районе. По данным полиции, водитель автомобиля Honda Civic Ferio выехал на встречную полосу, где столкнулся с автофургоном. В результате удара водитель и пассажиры легкового автомобиля погибли.

ДТП авария Красноярский край уголовное дело
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
В Смоленской области в ДТП пострадали 13 граждан Белоруссии
Общество
Полиция завела дело после ДТП в Смоленской области
Общество
В Красноярском крае 10 человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter