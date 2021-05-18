В Красноярском крае завели дело после гибели пяти человек в ДТП

Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

Следователи завели уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибли пять человек, сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Красноярскому краю.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», — говорится в сообщении ведомства.

На месте аварии работает начальник УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю, а также следственно-оперативная группа. Назначено проведение судебно-медицинской, трассологической и автотехнической экспертиз, добавили в МВД.

Авария произошла 18 мая в Ачинском районе. По данным полиции, водитель автомобиля Honda Civic Ferio выехал на встречную полосу, где столкнулся с автофургоном. В результате удара водитель и пассажиры легкового автомобиля погибли.