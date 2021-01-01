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Во Владимирской области объявили ЧС после крушения поезда с мазутом

Власти Владимирской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за схода с рельсов Горьковского направления поезда, перевозившего мазут. Об этом говорится на сайте администрации области.

«В регионе введен режим чрезвычайной ситуации», — отмечается в сообщении.

При крушении поезда во Владимирской области погиб путевой мастер
Общество
Фото:МЧС РФ

Инцидент произошел днем 16 ноября в районе населенных пунктов Новки-1 — Тереховицы в Камешковском районе. В результате аварии из нескольких цистерн поезда разлились нефтепродукты, железная дорога была повреждена в оба направления. Как указано в сообщении, пострадал один человек.

Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначен врио заместителя губернатора области Роман Годунин.

Пресс-службу ОАО «РЖД» сообщила, что из-за крушения поезда погиб путевой мастер. Он скончался в машине скорой помощи, компания обещала оказать помощь близким.

Всего с рельсов сошли 30 цистерн с мазутом. Разлились шесть из них. Региональный Следственный комитет начал проверку.

ЧС Владимирская область авария поезд мазут
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