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Общество ,  
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Аксенов объявил о повышении тарифов на газ и электроэнергию в Крыму

С 1 июля в Крыму поднимут тарифы на газ и электроэнергию впервые за два года. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов, выступая с отчетом по итогам прошлого года перед Госсоветом республики, передает ТАСС.

По словам Аксенова, тариф на газ вырастит на 5,8%, а на электроэнергию в среднем на 9%.

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Фото:Данил Шамкин / NurPhoto via ZUMA Press / ТАСС

Глава региона напомнил, что прошлом году при поддержке федерального правительства удалось избежать повышения тарифов. Таким образом, стоимость услуг не менялась с 1 июля 2019 года. При этом, Аксенов отметил, для жителей Крыма сохранены дифференцированные тарифные меню на электроэнергию и газ.

Ранее в Министерстве энергетики России заявили, что цены на электроэнергию в стране являются одними из самых низких в мире. В ведомстве напомнили, что в России тарифы полностью регулируются государством и индексируются в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития страны.

В 2020 году оптовая цена на электричество в России выросла выше инфляции до максимального за пять лет значения — 2,54 тыс. руб. за 1 МВт·ч в европейской части страны и на Урале, 1,78 тыс. руб. за 1 МВт·ч в Сибири, отмечала ассоциация «Совет рынка». Причинами эксперты назвали нерыночные надбавки, которые закладываются в цены.

природный газ Сергей Аксенов электричество повышение тарифов
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