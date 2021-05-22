Аксенов объявил о повышении тарифов на газ и электроэнергию в Крыму

С 1 июля в Крыму поднимут тарифы на газ и электроэнергию впервые за два года. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов, выступая с отчетом по итогам прошлого года перед Госсоветом республики, передает ТАСС.

По словам Аксенова, тариф на газ вырастит на 5,8%, а на электроэнергию в среднем на 9%.

Глава региона напомнил, что прошлом году при поддержке федерального правительства удалось избежать повышения тарифов. Таким образом, стоимость услуг не менялась с 1 июля 2019 года. При этом, Аксенов отметил, для жителей Крыма сохранены дифференцированные тарифные меню на электроэнергию и газ.

Ранее в Министерстве энергетики России заявили, что цены на электроэнергию в стране являются одними из самых низких в мире. В ведомстве напомнили, что в России тарифы полностью регулируются государством и индексируются в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития страны.