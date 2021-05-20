Власти сообщили о поврежденной нитке энергомоста в Крым

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На одной фазе кабеля энергомоста Тамань — Крым обнаружено повреждение. Об этом сообщил министр топлива и энергетики Крыма Евгений Рукавишников, передает «Крыминформ».

«По полученной вчера оперативной информации, повреждена одна из ниток энергомоста — одна фаза «Тамань» — «Кафа», первая цепь, что вызвало сейчас у нас сокращение того ресурса резерва, который у нас имелся, на 25%», — сообщил министр.

По его словам, для подачи электричества в Крым вместо поврежденной линии задействуют одну из четырех резервных, однако переключение «занимает достаточно приличное время».

В свою очередь, министр энергетики России Николай Шульгинов сообщил, что энергомост работает в штатном режиме, сбоев в его работе не фиксировалось.