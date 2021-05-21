СМИ сообщили о гибели генерала при крушении самолета в Нигерии

Командующий сухопутными войсками Нигерии генерал-лейтенант Ибрагим Аттахиру погиб в авиационной катастрофе, сообщили Reuters три военных источника.

Самолет нигерийских Военно-воздушных сил разбился вечером 21 мая недалеко от международного аэропорта Кадуна, сообщают ВВС в Twitter. Причина выясняется.

По данным нигерийской газеты The Nation, в результате крушения военного самолета погибли 12 человек - все, кто находился на борту. Среди погибших - глава Генштаба армии. Источники рассказали, что воздушное судно взорвалось и сгорело.

В феврале военный самолет King Air 350 потерпел крушение рядом с международным аэропортом им. Ннамди Азикиве в Абудже. Он упал недалеко от взлетно-посадочной полосы. СМИ сообщали о гибели шести человек.

Власти заявляли, что причиной катастрофы стал отказ двигателя.