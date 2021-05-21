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В Китае произошло землетрясение магнитудой 7,4

Фото: Xinhua / Jigme Dorje / Global Look Press
Фото: Xinhua / Jigme Dorje / Global Look Press

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Цинхай на северо-западе Китая, сообщает Европейско‑Средиземноморский сейсмологический центр (CSEM-EMSC).

Подземные толчки были зафиксированы в ночь на субботу в 02:04 по местному времени (21:04 мск). Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км. О пострадавших не сообщается.

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Фото:Mohammad Zeinali / EPA / ТАСС

Предыдущее землетрясение в Китае произошло в конце 2019 года в 130 км от Пекина. Тогда произошли толчки магнитудой 4,7. Глубина очага землетрясения составила 10 км.

Китай землетрясение
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