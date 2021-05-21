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Политика ,  
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Захарова обвинила США в развязывании «визовой войны»

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: МИД РФ / Global Look Press)

Вашингтон сам развязал «визовую войну» с Россией, конфисковав российскую дипломатическую недвижимость и закрыв генконсульства России в Сиэтле и Сан-Франциско, считает официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Не мы, а именно Вашингтон развязал длительную «визовую войну», незаконно конфисковав российскую дипломатическую собственность в США, закрыв генконсульства России в Сиэтле и Сан-Франциско, что отрезало от получения консульских услуг жителей всего западного побережья США», — заявила Захарова.

Так Захарова прокомментировала закрытие в начале апреля генконсульств США в Екатеринбурге и Владивостоке. «Американская сторона сама, без какого-либо влияния извне приняла суверенное решение о «заморозке» работы этой дипломатической миссии, а также генерального консульства во Владивостоке», — заявила Захарова.

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Фото:U.S. Consulate Vladivostok / Facebook

Захарова подчеркнула, что закрытие диппредставительств, безусловно, негативным образом сказалось на оказании консульских услуг не только гражданам России, но и американцам. «В любом случае, какими бы соображениями ни руководствовались в Вашингтоне, неправомерно «искать виноватых», объясняя данный шаг введенным в России запретом на наем местного персонала», — говорится в комментарии официального представителя МИДа.

В начале мая Захарова заявила, что власти США сами подрывают свою консульскую деятельность в России. По словам Захаровой, Москва не заставляла Вашингтон сокращать число дипломатов именно на консульском направлении — это решение приняла американская сторона.

Посольство США в России объявило, что с 12 мая консульские услуги будут оказываться «только в экстренном порядке» гражданам США. Также ограниченно посольство будет выдавать иммиграционные визы. США объяснили это решение тем, что российские власти запретили американскому посольству брать на работу граждан России.

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