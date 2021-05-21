Захарова обвинила США в развязывании «визовой войны»

Мария Захарова (Фото: МИД РФ / Global Look Press)

Вашингтон сам развязал «визовую войну» с Россией, конфисковав российскую дипломатическую недвижимость и закрыв генконсульства России в Сиэтле и Сан-Франциско, считает официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Не мы, а именно Вашингтон развязал длительную «визовую войну», незаконно конфисковав российскую дипломатическую собственность в США, закрыв генконсульства России в Сиэтле и Сан-Франциско, что отрезало от получения консульских услуг жителей всего западного побережья США», — заявила Захарова.

Так Захарова прокомментировала закрытие в начале апреля генконсульств США в Екатеринбурге и Владивостоке. «Американская сторона сама, без какого-либо влияния извне приняла суверенное решение о «заморозке» работы этой дипломатической миссии, а также генерального консульства во Владивостоке», — заявила Захарова.

Захарова подчеркнула, что закрытие диппредставительств, безусловно, негативным образом сказалось на оказании консульских услуг не только гражданам России, но и американцам. «В любом случае, какими бы соображениями ни руководствовались в Вашингтоне, неправомерно «искать виноватых», объясняя данный шаг введенным в России запретом на наем местного персонала», — говорится в комментарии официального представителя МИДа.