Губернатор Петербурга допустил ужесточение коронавирусных ограничений

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Власти Санкт-Петербурга могут ужесточить ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов в эфире «Радио России. Санкт-Петербург».

«На прошлой неделе в Петербурге отмечен рост числа активных больных и количества госпитализаций — за неделю почти на 30%. В случае если тенденция сохранится, по требованию Роспотребнадзора могут быть усилены ограничения», — сказал Беглов.

О росте числа заболевших коронавирусом сообщил 16 мая межведомственный городской координационный совет Петербурга по противодействию распространению инфекции. По данным ведомства, с 9 по 16 мая количество случаев заражения выросло почти на 29%. За это время показатель суточной госпитализации увеличился на 26,35%.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, городские власти решили нарастить количество мест для больных COVID-19. Всего будет развернуто более 450 коек. Сейчас в городских больницах 5 248 мест для зараженных коронавирусом. Из них 585 (11%) свободны.