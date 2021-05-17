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Пандемия коронавируса ,  
0 

Губернатор Петербурга допустил ужесточение коронавирусных ограничений

Фото: Валентина Певцова / ТАСС
Фото: Валентина Певцова / ТАСС

Власти Санкт-Петербурга могут ужесточить ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов в эфире «Радио России. Санкт-Петербург».

«На прошлой неделе в Петербурге отмечен рост числа активных больных и количества госпитализаций — за неделю почти на 30%. В случае если тенденция сохранится, по требованию Роспотребнадзора могут быть усилены ограничения», — сказал Беглов.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

О росте числа заболевших коронавирусом сообщил 16 мая межведомственный городской координационный совет Петербурга по противодействию распространению инфекции. По данным ведомства, с 9 по 16 мая количество случаев заражения выросло почти на 29%. За это время показатель суточной госпитализации увеличился на 26,35%.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, городские власти решили нарастить количество мест для больных COVID-19. Всего будет развернуто более 450 коек. Сейчас в городских больницах 5 248 мест для зараженных коронавирусом. Из них 585 (11%) свободны.

По информации оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге зарегистрировали 763 новых случая заболевания COVID-19, 39 смертей и 666 случаев выздоровления. За весь период пандемии в городе зафиксировали 428 145 заражений. За это время 13 801 человек умер, 390 650 — выздоровели.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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