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Дело Абызова ,  
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Мосгорсуд оставил в силе решение о взыскании с Абызова более 32 млрд руб.

Михаил Абызов
Михаил Абызов (Фото: пресс-служба Мосгорсуда / ТАСС)

Московский городской суд признал законным решение о взыскании с бывшего министра по координации деятельности Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупных размерах, пяти иностранных компаний 32,5 млрд руб., подтвердили РБК в пресс-службе суда.

«Апелляционные жалобы суд оставил без удовлетворения», — сообщили в пресс-службе.

В октябре 2020 года Гагаринский районный суд Москвы удовлетворил требование Генеральной прокуратуры и обратил в доход государства более 32 млрд руб., изъятых у Абызова. Генпрокуратура заявляла, что при поступлении на госслужбу Абызов скрыл свое имущественное положение, в частности, утаил владение пятью зарегистрированными на территории Республики Кипр офшорными компаниями. Он также владел ценными бумагами минимум десяти российских компаний стоимостью более 9 млрд руб.

«Более того, в период службы он продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, извлекать доходы от подконтрольных ему юридических лиц. При этом свое участие в коммерческих организациях и полученные денежные средства Абызов от работодателя и общества скрывал», — сообщали в ведомстве.

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Общество
Михаил Абызов

32,5 млрд руб. Абызов получил от продажи компании «СИБЭКО» — основного поставщика тепловой и электрэнергии в Сибирском федеральном округе, которой управлял через кипрские офшоры.

Речь идет о пяти компаниях, между которыми была поделена доля Абызова (95,52%) в «СИБЭКО»: Vantroso Trading Ltd, Lisento Investments Ltd, Besta Holdings Limited, Kullen Holdings Limited и Alinor Investments Limited.

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Экс-министр продал компанию структурам своего давнего знакомого Андрея Мельниченко. Полученные от продажи средства поступили на счета кипрских компаний и затем были вложены в государственные облигации Германии, что в Следственном комитете и Генпрокуратуре сочли попыткой их вывода и отмывания.

Защита Абызова высказала предположение, что судья, изъявшая имущество экс-министра, не могла самостоятельно вынести решение, так как оно содержит цитаты из материалов уголовного дела обвиняемого, не рассматривавшихся в суде.

Абызов находится под арестом с 2019 года.

Михаил Абызов суд взыскание
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