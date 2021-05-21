Мосгорсуд оставил в силе решение о взыскании с Абызова более 32 млрд руб.

Михаил Абызов (Фото: пресс-служба Мосгорсуда / ТАСС)

Московский городской суд признал законным решение о взыскании с бывшего министра по координации деятельности Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупных размерах, пяти иностранных компаний 32,5 млрд руб., подтвердили РБК в пресс-службе суда.

«Апелляционные жалобы суд оставил без удовлетворения», — сообщили в пресс-службе.

В октябре 2020 года Гагаринский районный суд Москвы удовлетворил требование Генеральной прокуратуры и обратил в доход государства более 32 млрд руб., изъятых у Абызова. Генпрокуратура заявляла, что при поступлении на госслужбу Абызов скрыл свое имущественное положение, в частности, утаил владение пятью зарегистрированными на территории Республики Кипр офшорными компаниями. Он также владел ценными бумагами минимум десяти российских компаний стоимостью более 9 млрд руб.

«Более того, в период службы он продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, извлекать доходы от подконтрольных ему юридических лиц. При этом свое участие в коммерческих организациях и полученные денежные средства Абызов от работодателя и общества скрывал», — сообщали в ведомстве.