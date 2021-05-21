Эксперты оценили слова о большей восприимчивости к COVID при аллергии

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Наличие пыльцы в воздухе влияет на восприимчивость не только у аллергиков, но и способствует более быстрому заражению коронавирусом. Об этом РБК сообщил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, комментируя утверждения о том, что при обострении аллергии люди становятся более восприимчивы к коронавирусу.

«Присутствие пыльцы в воздухе влияет не только на восприимчивость у аллергиков, но и вообще у всех людей. Само по себе наличие поллютантов [загрязнителей] в воздухе способствует тому, что быстрее заражаются коронавирусом», — сказал он.

По оценке эксперта, наиболее серьезный период распространения аллергии — весна. Он отмечает, что сильным аллергеном является береза, широколистные деревья типа дуба или вяза, а также цветение луговых трав и сорных трав.

По словам Болибока, очень многое также зависит от погоды, поскольку в прохладную и дождливую походу пыльцы в воздухе мало, а в погоду солнечную и ветряную — очень много. «Люди- неаллергики в это время хорошо себя чувствуют, начинают снимать маски, и коронавирус тут как тут», — добавил он.