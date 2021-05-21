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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперты оценили слова о большей восприимчивости к COVID при аллергии

Фото: Issei Kato / Reuters
Фото: Issei Kato / Reuters

Наличие пыльцы в воздухе влияет на восприимчивость не только у аллергиков, но и способствует более быстрому заражению коронавирусом. Об этом РБК сообщил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, комментируя утверждения о том, что при обострении аллергии люди становятся более восприимчивы к коронавирусу.

«Присутствие пыльцы в воздухе влияет не только на восприимчивость у аллергиков, но и вообще у всех людей. Само по себе наличие поллютантов [загрязнителей] в воздухе способствует тому, что быстрее заражаются коронавирусом», — сказал он.

По оценке эксперта, наиболее серьезный период распространения аллергии — весна. Он отмечает, что сильным аллергеном является береза, широколистные деревья типа дуба или вяза, а также цветение луговых трав и сорных трав.

По словам Болибока, очень многое также зависит от погоды, поскольку в прохладную и дождливую походу пыльцы в воздухе мало, а в погоду солнечную и ветряную — очень много. «Люди- неаллергики в это время хорошо себя чувствуют, начинают снимать маски, и коронавирус тут как тут», — добавил он.

С его мнением солидарен инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев, который также считает, что в период активизации аллергических процессов люди становятся более восприимчивыми к респираторным заболеваниям, в том числе к COVID-19.

«Коронавирус — одна из многочисленных респираторных вирусных инфекций, и до него было известно, что во время активизации аллергических заболеваний зачастую присоединяется и респираторная инфекция», — пояснил он.

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По мнению эксперта, организм человека, будучи занятым борьбой с аллергией, «отвлекается» от респираторных инфекций. По словам Малышева, известны случаи, когда заболевания усиливают друг друга, а бывают случаи, «когда заболев одним, не заболеешь другим».

Ранее академик РАН, завкафедрой госпитальной терапии медицинского университета имени Пирогова Александр Чучалин в эфире телеканала «Россия-24» сообщил о восприимчивости людей к коронавирусу в период активизации аллергических процессов. Так, он рассказал о дискуссии аллергологов, которые полагают, что «период активизации аллергических процессов в окружающей среде совпадает с тем, что человек более чувствителен к инфекционным заболеваниям».

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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

В середине апреля в Роспотребнадзоре сообщили, что наиболее подверженная аллергии группа населения — это жители городов. Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина уточнила, что распространенность аллергического ринита в России составляет от 10 до 24% населения, а на долю сезонной аллергии среди всех случаев ринита приходится до 45%.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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новости коронавирус
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