В Роспотребнадзоре назвали более подверженную аллергии группу населения

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Жители городов страдают от респираторной аллергии чаще, чем население сельской местности. Об этом сообщила ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина в интервью «РИА Новости».

Эксперт уточнила, что распространенность аллергического ринита в России составляет от 10 до 24% населения, при этом на долю поллинозов (сезонная аллергия) среди всех случаев аллергического ринита приходится до 45%.

«Причиной сезонной аллергии является повышенная реакция иммунной системы чувствительных людей на пыльцу растений. Весной цветут ветроопыляемые деревья, и невидимые зерна пыльцы в большом количестве присутствуют в окружающем воздухе, разносятся ветром на значительные расстояния», — объяснила специалист.

Она рассказала, что пыльца, попадая на слизистую дыхательный путей, провоцирует иммунный ответ, который и вызывает отек, воспаление или спазм.

Вершинина также добавила, что лидером среди деревьев-аллергенов в Центральной России служит береза, а в южных регионах это акация. Также аллергики могут реагировать на ольху, лещину, дуб, ясень, вяз, клен, тополь, каштан, платан и маслину.