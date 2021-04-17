В Роспотребнадзоре назвали более подверженную аллергии группу населения
Жители городов страдают от респираторной аллергии чаще, чем население сельской местности. Об этом сообщила ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина в интервью «РИА Новости».
Эксперт уточнила, что распространенность аллергического ринита в России составляет от 10 до 24% населения, при этом на долю поллинозов (сезонная аллергия) среди всех случаев аллергического ринита приходится до 45%.
«Причиной сезонной аллергии является повышенная реакция иммунной системы чувствительных людей на пыльцу растений. Весной цветут ветроопыляемые деревья, и невидимые зерна пыльцы в большом количестве присутствуют в окружающем воздухе, разносятся ветром на значительные расстояния», — объяснила специалист.
Она рассказала, что пыльца, попадая на слизистую дыхательный путей, провоцирует иммунный ответ, который и вызывает отек, воспаление или спазм.
Вершинина также добавила, что лидером среди деревьев-аллергенов в Центральной России служит береза, а в южных регионах это акация. Также аллергики могут реагировать на ольху, лещину, дуб, ясень, вяз, клен, тополь, каштан, платан и маслину.