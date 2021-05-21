Пользователи пожаловались на сбои в работе «Яндекс.Музыки»

Фото: Антон Белицкий / ТАСС

Сбой произошел в работе стримингового сервиса «Яндекс.Музыка», следует из данных сервиса Downdetector.

К 16:00 поступило более 1,3 тыс. жалоб. Большинство (59%) пользователей пожаловались на проблемы с прослушиванием музыки. Еще 38% столкнулись с трудностями с работой сайта. У 2% возникли проблемы с авторизацией.

Проблемы с «Яндекс.Музыка» наблюдались у пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга и Белоруссии.

РБК направил запрос «Яндекс.Музыка».

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