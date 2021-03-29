В работе сервиса «Яндекс.Музыка» произошел сбой

Фото: Андрей Любимов / РБК

У пользователей возникли трудности к доступу к музыкальному стриминговому сервису «Яндекса», сообщил РБК представитель компании.

«У ряда пользователей возникают трудности с доступом к сервису «Яндекс.Музыка». Наши специалисты работают над устранением сложностей», — сказал он.

По информации сервиса Downdetector, жалобы стали поступать с 11:40. Большинство пользователей пожаловались на проблемы с прослушиванием музыки (70%), 25% — на невозможность зайти на сайт, 4% — на проблемы с авторизацией.

О неполадках в работе сервиса также заявили пользователи Twitter. Один из них опубликовал скриншот, на котором видно, что при попытке прослушать композицию появляется черный экран и значок загрузки.