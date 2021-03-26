«Яндекс» ответил на жалобы на сбои в России

Фото: Андрей Любимов / РБК

Сервисы компании «Яндекс» работают в штатном режиме. Об этом РБК заявили в компании в ответ на сообщения о сбоях работы.

Ранее сайт Downdetector, который выявляет нарушения в работе интернет-ресурсов через жалобы пользователей, сообщил о сбоях работы сервисов «Яндекса». Жалобы начали появляться с 9:30, их всплеск произошел около 11:30, тогда поступило 267 сообщений о сбоях.

Наибольшее число жалоб поступило от пользователей сервисов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Перми и других городов.

Половина жалоб (50%) связана с работой «Яндекс.Почты», 48% — с работой сайта.