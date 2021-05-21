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Общество ,  
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Путин связал колебание цен на продукты в ЕАЭС с ситуацией в мире

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Президент России Владимир Путин связал проблемы с резким колебанием цен на социально значимые продукты с нестабильной мировой конъюнктурой. Об этом он заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое прошло в режиме видеоконференции.

«Сейчас на фоне нестабильной мировой конъюнктуры обостряются проблемы, связанные с резким колебанием цен на социально значимые продукты», — сказал Путин.

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Фото:Сергей Ермохин / ТАСС

Глава государства выразил признательность партнерам за поддержку российской инициативы по нормализации ситуации с нестабильными ценами и напомнил о конкретных решениях в связи с этим, в частности о решениях Евразийской комиссии, направленных на консолидацию ценовой политики государств Евразийского экономического союза на рынке сахара. «Столь же оперативно следует принимать меры и по другим видам продукции, когда это потребуется», — считает российский лидер.

В апреле Путин в послании Федеральному собранию заявил, что в задачи правительства входит создание долговременных рыночных условий для стабилизации цен. «Никто не говорит, что мы директивно цены будем устанавливать, не надо здесь тень на плетень наводить и всех пугать», — пояснил он. По его словам, есть рыночные механизмы регулирования, которые нужно использовать вовремя и «в том объеме, который необходим и соответствует определенной ситуации в экономике и социальной сфере».

Полагаться только «на точечные, по сути, директивные меры» нельзя, так как это приводит «к пустым полкам», как это было «еще в 90-е, в конце 80-х годов в Советском Союзе», отметил президент.

В мае премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом о деятельности правительства за 2020 год, назвал одной из причин роста цен на продукты жадность отдельных производителей и торговых сетей и напомнил, что у правительства «достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах».

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Владимир Путин ЕАЭС цены на продукты
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