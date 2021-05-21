В Киеве произошли стычки между сторонниками Медведчука и националистами

Депутат партии ОПЗЖ Илья Кива и Виктор Медведчук (слева направо на первом плане), перед рассмотрением апелляции на избрание меры пресечения в Киевском апелляционном суде (Фото: Анна Марченко / ТАСС)

Возле здания Киевского апелляционного суда, который рассматривает жалобы на меру пресечения депутату Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктору Медведчуку, произошли стычки между сторонниками депутата и националистами. Об этом сообщает УНИАН, а также «РБК-Украина».

Драка началась после обмена взаимными оскорблениями. По его словам, стороны бросались друг в друга петардами и бутылками с водой.

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