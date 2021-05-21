Кремль назвал темы предстоящей встречи Путина и Жапарова

Владимир Путин и Садыр Жапаров (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин и его киргизский коллега Садыр Жапаров во время переговоров в Сочи обсудят стратегическое партнерство и укрепление стабильности на киргизско-таджикской границе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Также лидеры двух стран поговорят о взаимодействии Москвы и Бишкека в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.

Пресс-служба киргизского президента ранее сообщила, что на предстоящей встрече стороны уделят особое внимание взаимодействию в целях обеспечения региональной безопасности, в том числе в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Содружества независимых государств (СНГ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Встреча Путина и Жапарова состоится в Сочи 24 мая. Проведение переговоров анонсировал российский президент на церемонии вручения верительных грамот послами.

Путин и Жапаров провели телефонный разговор 10 мая, поздравили друг друга с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне, а также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и ситуацию, связанную с недавним конфликтом на киргизско-таджикской границе.