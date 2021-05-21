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Политика ,  
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Кремль назвал темы предстоящей встречи Путина и Жапарова

Владимир Путин и Садыр Жапаров
Владимир Путин и Садыр Жапаров (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин и его киргизский коллега Садыр Жапаров во время переговоров в Сочи обсудят стратегическое партнерство и укрепление стабильности на киргизско-таджикской границе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Также лидеры двух стран поговорят о взаимодействии Москвы и Бишкека в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.

Пресс-служба киргизского президента ранее сообщила, что на предстоящей встрече стороны уделят особое внимание взаимодействию в целях обеспечения региональной безопасности, в том числе в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Содружества независимых государств (СНГ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Президент Киргизии перешел на удаленку после приглашения в Москву
Политика
Садыр Жапаров

Встреча Путина и Жапарова состоится в Сочи 24 мая. Проведение переговоров анонсировал российский президент на церемонии вручения верительных грамот послами.

Путин и Жапаров провели телефонный разговор 10 мая, поздравили друг друга с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне, а также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и ситуацию, связанную с недавним конфликтом на киргизско-таджикской границе.

Российский президент пообещал оказать Бишкеку необходимую помощь в преодолении гуманитарных последствий конфликта. Лидеры также договорились о встрече в Москве.

В связи с предстоящими переговорами Жапаров 18 мая перешел на дистанционный режим работы из-за сохраняющейся напряженной эпидемиологической ситуации.

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Конфликт на границе между Киргизией и Таджикистаном произошел 28 апреля. Он был связан с территориальными спорами местных жителей вокруг пункта распределения воды, в который вмешались военные.

Кремль встреча Владимир Путин Киргизия Россия
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