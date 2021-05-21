Минздрав назвал напряженной ситуацию с распространением COVID-19

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 мая
USD ЦБ: 73,6 (-0,08) Инвестиции, 20 мая, 12:26
Курс евро на 21 мая
EUR ЦБ: 89,77 (-0,33) Инвестиции, 20 мая, 12:26
Без чего невозможно представить гардероб успешного бизнесмена РБК и Dior, 11:11 В Бразилии отказались проводить клинические испытания «Спутника V» Общество, 11:06 Третьяк перед стартом ЧМ заявил об ударе по России Спорт, 11:03 Симона Халеп впервые в карьере пропустит «Ролан Гаррос» Спорт, 11:02 Аналитики Knight Frank зафиксировали рекорд роста цен на жилье в Москве Недвижимость, 10:46 Капризов набрал первое очко в плей-офф НХЛ. Видео Спорт, 10:45 Умер актер Фархат Абдраимов Общество, 10:45 Маск анонсировал появление Tesla в России Технологии и медиа, 10:42 Фонд вместо смс: как финансируют долгосрочные проекты социальной медицины РБК и Фонд Потанина, 10:42 Ford Bronco преодолел трассу «Врата Ада» задним ходом. Видео Авто, 10:41 «Требуется пилот дронов»: какие 10 профессий появятся в сфере транспорта Pro, 10:39 Выступления новых финалистов «Евровидения-2021». Видео Общество, 10:38 Технологии из мира научной фантастики: как авторы предсказали будущее Индустрия 4.0, 10:30  Конина из пробирки: что происходит на рынке альтернативного мяса Партнерский материал, 10:29
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Пандемия коронавируса ,  
0 

Минздрав назвал напряженной ситуацию с распространением COVID-19

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС
Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Ситуация с распространением COVID-19 в России остается напряженной, регионы должны еженедельно анализировать эпидемиологическую обстановку в муниципалитетах. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава, передает ТАСС.

«Ситуация с новой коронавирусной инфекцией остается напряженной. В связи с этим регионам рекомендовано в еженедельном режиме проводить анализ эпидобстановки в разрезе муниципалитетов, и исходя из этого принимать решения по ограничительным мероприятиям», — говорится в сообщении.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко, которого цитирует пресс-служба, указал, что возможность вакцинации от COVID-19 должна быть обеспечена для пожилых и страдающих хронологическими заболеваниями людей, которые направляются на стационарное или санаторно-курортное лечение.

По словам министра, профилактические осмотры населения, приостановленные из-за пандемии в прошлом году, уже возобновлены в 83 субъектах России. «В этом году диспансеризацией и профилактическими осмотрами должно быть охвачено 33,2 млн граждан. С начала 2021 года их прошли 9,5 млн человек», — сказал он.

Мурашко призвал регионы продолжать работать с эпидемическими очагами коронавируса, в том числе «семейными», и обследовать всех проживающих с заболевшими.

Мурашко заявил о напряженной ситуации с COVID в густонаселенных городах
Общество
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

17 мая министр отметил сложную ситуацию с COVID-19 в густонаселенных городах России, однако уточнил, что «в целом по стране ситуация остается стабильной». Ранее глава Минздрава сообщал, что коллективный иммунитет от коронавируса будет достигнут к сентябрю этого года.

Читайте на РБК Pro
Правило Парето в профессии: как быть успешным без лишних усилий Как растерять уважение подчиненных. 7 частых ошибок управленцев Продажи кладовок в Москве выросли на 67%. Стоит ли в них инвестировать О чем не стоит писать в сопроводительном письме работодателю — 10 правил

По информации оперштаба, за предыдущие сутки в стране было выявлено 9,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, еще 396 человек скончались. С начала пандемии в России зафиксировано 4,9 млн случаев инфицирования, умерли, по данным оперштаба, 117 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<20 000
0
<40 000
0
<60 000
0
от 60 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Михаил Мурашко Минздрав регионы коронавирус
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
Мурашко призвал вакцинироваться, а не ждать третьей волны пандемии
Общество
Мурашко оценил сроки достижения коллективного иммунитета от COVID
Общество
Мурашко назвал напряженной ситуацию с коронавирусом в России
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter