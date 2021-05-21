Минздрав назвал напряженной ситуацию с распространением COVID-19

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Ситуация с распространением COVID-19 в России остается напряженной, регионы должны еженедельно анализировать эпидемиологическую обстановку в муниципалитетах. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава, передает ТАСС.

«Ситуация с новой коронавирусной инфекцией остается напряженной. В связи с этим регионам рекомендовано в еженедельном режиме проводить анализ эпидобстановки в разрезе муниципалитетов, и исходя из этого принимать решения по ограничительным мероприятиям», — говорится в сообщении.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко, которого цитирует пресс-служба, указал, что возможность вакцинации от COVID-19 должна быть обеспечена для пожилых и страдающих хронологическими заболеваниями людей, которые направляются на стационарное или санаторно-курортное лечение.

По словам министра, профилактические осмотры населения, приостановленные из-за пандемии в прошлом году, уже возобновлены в 83 субъектах России. «В этом году диспансеризацией и профилактическими осмотрами должно быть охвачено 33,2 млн граждан. С начала 2021 года их прошли 9,5 млн человек», — сказал он.

Мурашко призвал регионы продолжать работать с эпидемическими очагами коронавируса, в том числе «семейными», и обследовать всех проживающих с заболевшими.