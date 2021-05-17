Мурашко заявил о напряженной ситуации с COVID в густонаселенных городах

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В российских городах с высокой плотностью населения ситуация с коронавирусной инфекцией остается напряженной. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает «РИА Новости».

«В целом по стране ситуация остается стабильной», — добавил он.

Глава Минздрава отметил, что людям с хроническими заболеваниями, планирующим операции или поездку на санаторно-курортное лечение, следует пройти вакцинацию вне зависимости от того, придет или нет третья волна COVID-19.

Власти Москвы 14 мая назвали ситуацию с COVID-19 достаточно напряженной. Вице-мэр Анастасия Ракова отмечала, что инфекция никуда не исчезла и периодические повышения или понижения заболеваемости возможны.