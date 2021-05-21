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Пандемия коронавируса ,  
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Минздрав Японии одобрил применение вакцин Moderna и AstraZeneca от COVID

Фото: Behrouz Mehri / Getty Images
Фото: Behrouz Mehri / Getty Images

В Японии одобрили применение двух вакцин от COVID-19 американской компании Moderna и британско-шведской AstraZeneca. Об этом сообщает NHK со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Согласно сообщению, вакцину Moderna планируют начать использовать в крупных центрах вакцинации в Токио и Осаке с 24 мая.

При этом, как ранее сообщал NHK, Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения не планирует сразу после одобрения использовать вакцину AstraZeneca для вакцинации местного населения.

В Японии число умерших после вакцинации от COVID-19 выросло до 39 человек
Общество
Фото:Kim Kyung Hoon / Reuters

Применение вакцины должно начаться после того, как эксперты определят целевые возрастные группы для AstraZeneca.

О подписании контракта о поставке вакцины от коронавируса с AstraZeneca и Moderna сообщал в 2020 году генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като. В конце апреля 2021 года самолет из Бельгии доставил в Японию первую партию вакцины Moderna, сообщила газета Asahi Shimbun.

В январе власти Японии подписали контракт с Pfizer на закупку 144 млн доз вакцины, что достаточно для 72 млн человек. Через месяц в стране стартовала прививочная кампания.

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Однако в мае Минздрав страны сообщил, что умерли 39 человек в возрасте от 20 до 90 лет, которые были вакцинированы Pfizer до 6 мая.

AstraZeneca Moderna Япония Минздрав
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