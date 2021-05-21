Минздрав Японии одобрил применение вакцин Moderna и AstraZeneca от COVID

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В Японии одобрили применение двух вакцин от COVID-19 американской компании Moderna и британско-шведской AstraZeneca. Об этом сообщает NHK со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Согласно сообщению, вакцину Moderna планируют начать использовать в крупных центрах вакцинации в Токио и Осаке с 24 мая.

При этом, как ранее сообщал NHK, Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения не планирует сразу после одобрения использовать вакцину AstraZeneca для вакцинации местного населения.

Применение вакцины должно начаться после того, как эксперты определят целевые возрастные группы для AstraZeneca.