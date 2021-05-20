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Политика ,  
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В США поддержали законопроект о непризнании Крыма российским

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Комитет по международным делам палаты представителей конгресса США поддержал законопроект, запрещающий федеральным министерствам и агентствам признавать Крым российской территорией. Слушания транслировались на YouTube-канале комитета.

Инициатива была поддержана единогласно. Документ предусматривает, что ни одно федеральное министерство или ведомство США не может предпринимать каких-либо действий или оказывать поддержку, означающую «признание суверенитета России над Крымом, его воздушным пространством или его территориальными водами».

Инициативу внес член палаты представителей демократ Джерри Конноли.

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон никогда не признает суверенитет России над Крымом и будет поддерживать Украину. В заявлении американского лидера говорилось, что Соединенные Штаты будут вместе с Украиной «противостоять агрессивным действиям России».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, в ходе которого большинство жителей полуострова проголосовали за присоединение. Украина, США и страны Евросоюза не признают результаты голосования. В Кремле не раз заявляли, что вопрос принадлежности Крыма закрыт.

США палата представителей США Крым
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