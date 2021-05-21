В Хакасии ввели режим ЧС из-за паводков

Власти Хакасии объявили в республике режим ЧС из-за паводков, вызванных таянием снега и дождями. Об этом говорится на сайте правительства региона.

Решение вступило в силу 20 мая с 23:30 по местному времени (19:30 мск).

«Несколько дней обильных осадков с одновременным таянием снега в горах привели к повышению уровней воды в реке Абакан и малых реках республики», — поясняется в сообщении.

В результате начались подтопления в Абазе, Аскизском, Бейском и Таштыпском районах. Специалисты прогнозируют дальнейшее ухудшение ситуации.