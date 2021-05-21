Организаторы назвали время выступления Маска на российском форуме

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск выступит на форуме «Новое Знание» 21 мая. Об этом РБК сообщила пресс-служба мероприятия.

«Выступление Илона Маска запланировано на 10:15-11:00 21 мая», — уточняется в сообщении.

Форум проходит с 20 по 22 мая в восьми российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. В первый день марафона количество его просмотров превысило 5 млн.

Запланировано участие более 150 спикеров. Помимо Маска в их числе министр иностранных дел России Сергей Лавров, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава «Сбербанка» Герман Греф, мэр Москвы Сергей Собянин, основатель Apple Стив Возняк, российский предприниматель Олег Тиньков.