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Организаторы назвали время выступления Маска на российском форуме

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск выступит на форуме «Новое Знание» 21 мая. Об этом РБК сообщила пресс-служба мероприятия.

«Выступление Илона Маска запланировано на 10:15-11:00 21 мая», — уточняется в сообщении.

Кириенко анонсировал выступление Илона Маска на российском форуме
Общество
Илон Маск

Форум проходит с 20 по 22 мая в восьми российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. В первый день марафона количество его просмотров превысило 5 млн.

Запланировано участие более 150 спикеров. Помимо Маска в их числе министр иностранных дел России Сергей Лавров, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава «Сбербанка» Герман Греф, мэр Москвы Сергей Собянин, основатель Apple Стив Возняк, российский предприниматель Олег Тиньков.

В 2019 году Маск выступил по видеосвязи перед участниками бизнес-форума «Дело за малым» в Краснодаре. Бизнесмена пригласили присоединиться к мероприятию, установив перед штаб-квартирой компании SpaceX билборд с надписью «Kak tebe takoe, Elon Musk» и QR-кодом, который вел на страницу с приглашением посетить форум. Тогда Маск отметил, что в России очень хорошее образование, и есть «много чего интересного из технологий».

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