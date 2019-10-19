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Технологии и медиа ,  
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Маск выступил перед участниками бизнес-форума в Краснодаре
Основатель SpaceX пообщался с участниками бизнес-форума по видеосвязи. Он сказал, что просто не мог не заметить рекламный щит с приглашением на мероприятие, висевший прямо напротив его офиса
Илон Маск (Фото: Валерий Матыцин/ ТАСС)

Американский бизнесмен Илон Маск поговорил с участниками форума «Дело за малым» в Краснодаре. Запись его выступления опубликовало на YouTube издание «Юга.ру». Маска пригласили поучаствовать в форуме, установив перед штаб квартирой компании SpaceX билборд с надписью: «Kak tebe takoe, Elon Musk» и QR кодом, который вел на страницу с приглашением посетить мероприятие.

Бизнесмен вышел на связь с участниками по видеосвязи. У него спросили, как он узнал о приглашении посетить форум. Маск ответил: Something outside of SpaceX gave it away («Было кое-что у здания SpaceX, что навело на такую мысль»). Однако переводчица изложила слова Маска на русском языке так: «Что-то из космоса, наверное, направило». Основатель SpaceX отметил, что билборд с приглашением висел прямо напротив его офиса. «Как я мог не заметить», — сказал Маск.

https://www.instagram.com/p/B3xausup1Rx/?igshid=136144jm7xo1e

По мнению Маска, в России очень хорошее образование. «Мне кажется, что в России много талантов и много чего интересного из технологий есть в России», — сказал он участникам форума (цитата по «РИА Новости»).

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Билборд с фото Маска, ракетой Falcon и надписью «Kak tebe takoe?» появился перед офисом SpaceX в калифорнийском Хоторне в конце сентября. На рекламном щите был QR-код, по которому открывалась ссылка, ведущая на сайт мероприятия.

«Язык хорошо подвешен», — написал Маск в ответ одному из пользователей Twitter, разместившему фото билборда и видео, в котором «хор российских предпринимателей» зовет основателя SpaceX на форум в Краснодар.

Авторы: Григорий Набережнов, Константин Нагаев
Теги: Илон Маск
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