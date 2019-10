Маск выступил перед участниками бизнес-форума в Краснодаре

Основатель SpaceX пообщался с участниками бизнес-форума по видеосвязи. Он сказал, что просто не мог не заметить рекламный щит с приглашением на мероприятие, висевший прямо напротив его офиса

Илон Маск (Фото: Валерий Матыцин/ ТАСС)

Американский бизнесмен Илон Маск поговорил с участниками форума «Дело за малым» в Краснодаре. Запись его выступления опубликовало на YouTube издание «Юга.ру». Маска пригласили поучаствовать в форуме, установив перед штаб квартирой компании SpaceX билборд с надписью: «Kak tebe takoe, Elon Musk» и QR кодом, который вел на страницу с приглашением посетить мероприятие.

Бизнесмен вышел на связь с участниками по видеосвязи. У него спросили, как он узнал о приглашении посетить форум. Маск ответил: Something outside of SpaceX gave it away («Было кое-что у здания SpaceX, что навело на такую мысль»). Однако переводчица изложила слова Маска на русском языке так: «Что-то из космоса, наверное, направило». Основатель SpaceX отметил, что билборд с приглашением висел прямо напротив его офиса. «Как я мог не заметить», — сказал Маск.

https://www.instagram.com/p/B3xausup1Rx/?igshid=136144jm7xo1e

По мнению Маска, в России очень хорошее образование. «Мне кажется, что в России много талантов и много чего интересного из технологий есть в России», — сказал он участникам форума (цитата по «РИА Новости»).