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Google анонсировал открытие первого офлайн-магазина своих устройств

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Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Летом Google откроет свой первый физический магазин, говорится в сообщении на сайте компании.

«Мы объявляем о наших планах открыть первый в истории розничный магазин Google в одном из величайших городов мира — Нью-Йорке», — сообщили в компании.

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Фото:Артур Лебедев / РИА Новости

Здесь будут продаваться смартфоны Pixel, ноутбуки Pixelbook, спортивные браслеты Fitbit, устройства для «умного» дома Nest и другие разработки компании.

«Многие клиенты по-прежнему хотят испытать оборудование перед покупкой, а также узнать, как устройство звучит и выглядит в руке или на столе», — говорится в сообщении.

В Google отметили, что на время пандемии количество покупателей в магазине ограничат, там будет действовать масочный режим.

Летом прошлого года на фоне пандемии компания Microsoft объявила о закрытии своих розничных магазинов.

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«Наши продажи выросли в онлайне, <…> и наша талантливая команда была успешной при обслуживании клиентов вне физических магазинов», — пояснил такое решение вице-президент копании Дэвид Портер.

Google офлайн магазины розничная продажа
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