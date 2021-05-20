Google анонсировал открытие первого офлайн-магазина своих устройств

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Летом Google откроет свой первый физический магазин, говорится в сообщении на сайте компании.

«Мы объявляем о наших планах открыть первый в истории розничный магазин Google в одном из величайших городов мира — Нью-Йорке», — сообщили в компании.

Здесь будут продаваться смартфоны Pixel, ноутбуки Pixelbook, спортивные браслеты Fitbit, устройства для «умного» дома Nest и другие разработки компании.

«Многие клиенты по-прежнему хотят испытать оборудование перед покупкой, а также узнать, как устройство звучит и выглядит в руке или на столе», — говорится в сообщении.