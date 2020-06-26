Microsoft анонсировала закрытие всех розничных магазинов

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Корпорация Microsoft в рамках нового подхода к розничной торговле собирается закрыть все офлайн-магазины. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Наши продажи выросли в онлайне <…>, и наша талантливая команда была успешной при обслуживании клиентов вне физических магазинов», — сказал вице-президент Microsoft Дэвид Портер, чьи слова приводятся в сообщении.

Microsoft собирается вкладывать средства в свои цифровые витрины на Microsoft.com и магазины в Xbox и Windows. Компания также будет оказывать услуги в отделах розничной торговли корпоративных центров Microsoft.

Кроме того, компания собирается переосмыслить помещения, которые обслуживают клиентов, включая центры Microsoft Experience в Лондоне, Нью-Йорке, Сиднее и Редмонде.