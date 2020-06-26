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Microsoft анонсировала закрытие всех розничных магазинов

Microsoft MSFT $196,98 -1,68% Купить
Фото: Andrew Redington / Getty Images
Фото: Andrew Redington / Getty Images

Корпорация Microsoft в рамках нового подхода к розничной торговле собирается закрыть все офлайн-магазины. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Наши продажи выросли в онлайне <…>, и наша талантливая команда была успешной при обслуживании клиентов вне физических магазинов», — сказал вице-президент Microsoft Дэвид Портер, чьи слова приводятся в сообщении.

Microsoft собирается вкладывать средства в свои цифровые витрины на Microsoft.com и магазины в Xbox и Windows. Компания также будет оказывать услуги в отделах розничной торговли корпоративных центров Microsoft.

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Кроме того, компания собирается переосмыслить помещения, которые обслуживают клиентов, включая центры Microsoft Experience в Лондоне, Нью-Йорке, Сиднее и Редмонде.

Microsoft остановила работу офлайн-магазинов в конце марта из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

11 июня Apple и Microsoft стали первыми компаниями, чья капитализация достигла показателя $1,5 трлн. Это произошло в ходе очередных торгов на бирже NASDAQ. Стоимость акции Microsoft выросла до $196.

Теги: Microsoft Corp, компьютеры
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