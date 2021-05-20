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Пандемия коронавируса ,  
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Разработчики «Спутника V» сообщили об изучении вакцинации беременных

Фото: Ricardo Moraes / Reuters
Фото: Ricardo Moraes / Reuters

В центре им. Н.Ф. Гамалеи изучают вопрос возможности вакцинации беременных от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе разработчика первой российской вакцины.

Сейчас в рамках клинического исследования комбинированной вакцины «Гам-КОВИД-Вак» зарегистрирован 21 случай беременности участников исследования со сроком от трех до восьми месяцев. Зарегистрированных серьезных побочных эффектов, по утверждению исследователей, нет.

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Фото:Chris Jackson / Getty Images

Также идет анализ информации о беременностях, развившихся у пациенток, получивших прививку при массовой вакцинации.

В центре сообщили, что 18 мая родилось первое поколение подопытных млекопитающих, получивших вакцину во время беременности. В результате обследования новорожденных животных патологических изменений специалисты не обнаружили. «Предварительные данные говорят о том, что эмбриотоксичность вакцины в исследуемой группе по сравнению с контрольной не выявлена. Исследования продолжаются», — отметили в центре им. Н.Ф. Гамалеи.

Ранее главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин, замдиректора НМИЦ акушерства и гинекологии им. Кулакова Наталия Долгушина сообщила, что научных данных о негативном влиянии вакцин против коронавируса на репродуктивную функцию мужчин и женщин не наблюдается.

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Долгушина подчеркнула, что специалисты рекомендуют пройти вакцинацию россиянам репродуктивного возраста, поскольку существует информация, что перенесенная коронавирусная инфекция увеличивает риск осложнений при беременности, вплоть до летальных.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Центр имени Гамалеи коронавирус COVID-19 вакцинация беременные
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