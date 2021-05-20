Разработчики «Спутника V» сообщили об изучении вакцинации беременных

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В центре им. Н.Ф. Гамалеи изучают вопрос возможности вакцинации беременных от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе разработчика первой российской вакцины.

Сейчас в рамках клинического исследования комбинированной вакцины «Гам-КОВИД-Вак» зарегистрирован 21 случай беременности участников исследования со сроком от трех до восьми месяцев. Зарегистрированных серьезных побочных эффектов, по утверждению исследователей, нет.

Также идет анализ информации о беременностях, развившихся у пациенток, получивших прививку при массовой вакцинации.

В центре сообщили, что 18 мая родилось первое поколение подопытных млекопитающих, получивших вакцину во время беременности. В результате обследования новорожденных животных патологических изменений специалисты не обнаружили. «Предварительные данные говорят о том, что эмбриотоксичность вакцины в исследуемой группе по сравнению с контрольной не выявлена. Исследования продолжаются», — отметили в центре им. Н.Ф. Гамалеи.