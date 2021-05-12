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Бразилия отказалась вакцинировать беременных препаратом AstraZeneca

Власти Бразилии решили прекратить вакцинацию от коронавируса беременных препаратом британско-шведской компании AstraZenecа после смерти женщины, которая ранее была привита этим препаратом. Об этом сообщило Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa), передает Rueters.

В ведомстве уточнили, что у привитой от коронавируса 35-летней женщины на 23-й неделе беременности произошел геморрагический инсульт. В результате инсульта женщина и плод погибли.

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Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

До этого Anvis рекомендовало приостановить использование вакцины от коронавирусной инфекции для иммунизации беременных. Женщинам, которые уже привились AstraZenecа, ведомство посоветовало обратиться к врачу для наблюдений.

Ранее правительственный комитет экспертов в Норвегии рекомендовал исключить вакцины, AstraZeneca и Johnson & Johnson (J&J) из списка препаратов, рекомендованных для массовой вакцинации от COVID-19, сообщает NRK.

Профессор молекулярной иммунологии Энн Спуркленд, комментируя NRK эти рекомендации правительственных экспертов, рассказал, что Норвегия была одной из стран, в которой зафиксировали вероятное возникновение тяжелых побочных явлений после использования вакцины от AstraZeneca. В стране было зафиксировано четыре летальных исхода из-за тромбоза у пациентов, получивших этот препарат. До того, как использование вакцины от AstraZeneca было приостановлено, в стране было использовано 135 тыс. доз препарата.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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