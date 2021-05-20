Гинцбург назвал дату начала исследований «Спутника V» на детях

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Исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» среди несовершеннолетнего населения могут начаться в ближайшие недели, если будет получено разрешение Минздрава России. Об этом заявил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи, разработавшего вакцину, Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».

Гинцбург отметил, что в течение двух месяцев Министерство здравоохранения пытается решить, в рамках какой регуляторики будут внедрять «Cпутник V», чтобы проводить исследование этого препарата на детях.

По словам директора центра, пока окончательного решения нет. «В ближайшие несколько дней мы получим ответ на этот вопрос для того, чтобы в ближайшие недели приступить действительно к этому исследованию», — пообещал Гинцбург.

В марте директор центра говорил, что там начнут клинические испытания вакцины «Спутника V» в форме капель для носа для детей, так как это щадящая и удобная форма вакцинации, особенно для малышей. По его мнению, вакцинация детей от COVID-19 возможна с трех или четырех лет. Директор центра считает, что эта вакцинация — «проблема, которая в ближайшее время встанет перед мировым сообществом». И начать решать ее в России можно будет уже в текущем году.