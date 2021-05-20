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Пандемия коронавируса ,  
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Гинцбург назвал дату начала исследований «Спутника V» на детях

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» среди несовершеннолетнего населения могут начаться в ближайшие недели, если будет получено разрешение Минздрава России. Об этом заявил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи, разработавшего вакцину, Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».

Гинцбург отметил, что в течение двух месяцев Министерство здравоохранения пытается решить, в рамках какой регуляторики будут внедрять «Cпутник V», чтобы проводить исследование этого препарата на детях.

По словам директора центра, пока окончательного решения нет. «В ближайшие несколько дней мы получим ответ на этот вопрос для того, чтобы в ближайшие недели приступить действительно к этому исследованию», — пообещал Гинцбург.

В марте директор центра говорил, что там начнут клинические испытания вакцины «Спутника V» в форме капель для носа для детей, так как это щадящая и удобная форма вакцинации, особенно для малышей. По его мнению, вакцинация детей от COVID-19 возможна с трех или четырех лет. Директор центра считает, что эта вакцинация — «проблема, которая в ближайшее время встанет перед мировым сообществом». И начать решать ее в России можно будет уже в текущем году.

В Роспотребнадзоре оценили использование вакцин против COVID-19 для детей
Общество
Фото:Владимир Песня / РИА Новости

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов подчеркнул, что сперва необходимо утвердить универсальные рекомендации для вакцин, которые максимально подойдут детям, а выбирать для ребенка препарат должен врач с учетом его индивидуальных особенностей. Причем для каждой из четырех категорий детей — от рождения до трех лет, от трех до семи, от семи до 14 и от 14 до 18 — нужна определенная модель вакцины.

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Основными противопоказаниями для вакцинации детей, считает Горелов, будут тяжелая аллергическая реакция на любой из компонентов вакцин, период острого заболевания и две-три недели после него, а также хронические недуги вне стадии ремиссии.

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К началу мая ежедневный объем тестирования на вирус достиг 200 тыс. тестов в сутки, к концу мая – 300 тыс. тестов в сутки. К зиме объемы тестирования стали достигать 500 тыс. в сутки. Увеличение числа тестов привело к росту числа диагностированных носителей вируса
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

коронавирус COVID-19 вакцинация Спутник V Александр Гинцбург Дети
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