В Ереване сообщили об извинениях Баку за случайные выстрелы на границе

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Азербайджанские военные извинились за выстрелы в приграничной части армянской Гегаркуникской области, назвав их случайными. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

По данным ведомства, 20 мая с азербайджанской стороны последовало несколько десятков выстрелов, предположительно, в воздух, после чего армянские подразделения открыли предупредительный огонь.

«Командир азербайджанских вооруженных сил связался с командиром армянской части, попросил его прекратить огонь, извинился и сказал, что стрельба была случайной», — отметили в Минобороны.

Вооруженные силы Армении предупредили, что в следующий раз подобные инциденты будут рассматриваться как преднамеренная попытка конфронтации.