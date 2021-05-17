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Политика ,  
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Кремль ответил на слова Пашиняна о запросе военной помощи

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В Кремле не могут точно сказать, получал ли президент России Владимир Путин письмо с просьбой о военной помощи от и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Я точно не могу вам сказать», — сказал он отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, Россия находится в постоянном контакте с армянской стороной, а также с Азербайджаном. «Президент является убежденным сторонником безальтернативности выполнения трехсторонних договоренностей», — добавил Песков.

Пашинян запросил у Путина военную помощь
Политика
Владимир Путин

14 мая Пашинян сообщил, что отправил письмо Владимиру Путину, с просьбой оказать Еревану помощь, в том числе военную, в связи с обострением ситуации в Сюникской области Армении. Пашинян также добавил, что Франция в рамках мандата ООН готова помочь урегулировать ситуацию на границе.

Ситуация обострилась утром 12 мая, когда в Минобороны Армении сообщили, что азербайджанские военные под предлогом «уточнения границ» попытались провести некие работы на одном из приграничных участков. На следующий день Пашинян назвал случившееся покушением на суверенную территорию Армении. Так, по его словам, азербайджанские военные перешли армянскую границу в районе озера Севлич и прошли вглубь страны на 3,5 км.

В МИД Азербайджана сочли неадекватной реакцию Армении. По мнению Баку, на границе с Арменией, в Кельбаджарском и Лачинском районах Азербайджана, лишь идет процесс размещения пограничных сил республики согласно ранее подписанному трехстороннему соглашению от 10 ноября 2020 года.

В начале мая Пашинян сообщил, что в Сюникской области на юге страны созданы два опорных пункта 102-й российской военной базы. «Это дополнительная гарантия для обеспечения безопасности не только Сюникской области, но и Армении», — заявил он. По словам и.о. премьер-министра, защиту всех границ республики осуществляет армяно-российская совместная группировка войск.

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