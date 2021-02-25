Никарагуа получила первую партию российской вакцины против COVID-19
В Никарагуа доставили первую партию российской вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщает Canal 4 со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
Партия «Спутника V» прибыла в республику 23 февраля как «символом дружбы и партнерства» между двумя странами, отмечает телеканал.
В первую очередь прививку сделают тем, кто страдает хроническими заболеваниями — почечной недостаточностью, проблемами с сердцем и онкологией.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в стране выявлено 5142 случая заражения коронавирусом, умерли 173 человека.