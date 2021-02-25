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Пандемия коронавируса ,  
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Никарагуа получила первую партию российской вакцины против COVID-19

В Никарагуа доставили первую партию российской вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщает Canal 4 со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Партия «Спутника V» прибыла в республику 23 февраля как «символом дружбы и партнерства» между двумя странами, отмечает телеканал.

В первую очередь прививку сделают тем, кто страдает хроническими заболеваниями — почечной недостаточностью, проблемами с сердцем и онкологией.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в стране выявлено 5142 случая заражения коронавирусом, умерли 173 человека.

Никарагуа стала 18-й страной в мире, зарегистрировавшей российскую вакцину против COVID-19, и шестой — в Латинской Америке. Минздрав одобрил препарат в рамках ускоренной процедуры без проведения дополнительных клинических исследований.

Вакцина против коронавируса «Спутник V» разработана в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи. Она была зарегистрирована в России в августе. Эффективность «Спутника V», согласно опубликованным в журнале Lancet данным, составляет 91,6%. В настоящее время вакцина зарегистрирована в 36 странах.

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Источник: JHU
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