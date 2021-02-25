Никарагуа получила первую партию российской вакцины против COVID-19

Никарагуа стала 18-й страной в мире, зарегистрировавшей российскую вакцину против COVID-19, и шестой — в Латинской Америке. Минздрав одобрил препарат в рамках ускоренной процедуры без проведения дополнительных клинических исследований.

Вакцина против коронавируса «Спутник V» разработана в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи. Она была зарегистрирована в России в августе. Эффективность «Спутника V», согласно опубликованным в журнале Lancet данным, составляет 91,6%. В настоящее время вакцина зарегистрирована в 36 странах.