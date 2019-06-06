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AMD $30 (+4,46%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20 Купить
JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
Tiffany & Co. $120 (+29,32%) прогноз Jefferies к 22.03.20 Купить
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Политика ,  
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Путин назвал мерзким пересмотр итогов Второй мировой войны
По его словам, мир должен помнить уроки Второй мировой войны, чтобы не допустить повторения подобного. В некоторых странах Европы, отметил он, «разгуливают люди со свастикой», героизация нацизма — это, по его словам, «безобразие»
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружин / AP)

Героизация нацизма, которую можно встретить в некоторых странах Восточной Европы, на Украине и в Прибалтике, — «это безобразие», считает президент России Владимир Путин. Об этом он заявил на встрече с главами международных информационных агентств, сообщает ТАСС.

Он отметил, что в современном мире важно сохранять историческую память о мировых войнах и противостоять героизации нацистов. Забывать уроки Второй мировой — значит предавать память близких, считает Путин.

«Мы не должны ни в коем случае позволить кому-либо извращать историю и делать из ложных героев настоящих», — подчеркнул глава государства.

«Почему там (в Восточной Европе. — РБК) происходит героизация нацизма?» — спросил Путин. «Это безобразие, это мерзко просто», — заключил он.

По его словам, в Европе с этим борются только «активисты еврейского движения», а все остальные «помалкивают почему-то, исходя из сегодняшних сиюминутных соображений».

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Война с памятниками: как в разных странах сносят советские монументы

«Что касается того, как нам строить отношения сегодня, — это само собой разумеется: надо только иметь в виду уроки этого печального трагического прошлого, чтобы не забывать об этом, чтобы не допустить повторения подобного», — резюмировал российский лидер, уточнив, что делать это можно, только уважая друг друга.

В последние годы в некоторых странах Восточной Европы сносят советские памятники. Так, в 2017 году в Польше вступили в силу изменения к закону о декоммунизации, которые предусматривают снос мемориалов, которые отдают «дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй». Компания по отказу от советского прошлого — декоммунизация — началась в 2014 году и на Украине. Она в частности, предполагает демонтаж памятников деятелям СССР.

Автор: Анна Трунина
Теги: Владимир Путин, Вторая мировая война, борьба с героизацией нацизма ..., Восточная Европа
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