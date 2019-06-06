Путин назвал мерзким пересмотр итогов Второй мировой войны

По его словам, мир должен помнить уроки Второй мировой войны, чтобы не допустить повторения подобного. В некоторых странах Европы, отметил он, «разгуливают люди со свастикой», героизация нацизма — это, по его словам, «безобразие»

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружин / AP)

Героизация нацизма, которую можно встретить в некоторых странах Восточной Европы, на Украине и в Прибалтике, — «это безобразие», считает президент России Владимир Путин. Об этом он заявил на встрече с главами международных информационных агентств, сообщает ТАСС.

Он отметил, что в современном мире важно сохранять историческую память о мировых войнах и противостоять героизации нацистов. Забывать уроки Второй мировой — значит предавать память близких, считает Путин.

«Мы не должны ни в коем случае позволить кому-либо извращать историю и делать из ложных героев настоящих», — подчеркнул глава государства.

«Почему там (в Восточной Европе. — РБК) происходит героизация нацизма?» — спросил Путин. «Это безобразие, это мерзко просто», — заключил он.

По его словам, в Европе с этим борются только «активисты еврейского движения», а все остальные «помалкивают почему-то, исходя из сегодняшних сиюминутных соображений».