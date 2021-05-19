Глава Минюста пояснил идею убрать из городов СИЗО

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Российские СИЗО нужно вынести за пределы населенных пунктов, чтобы оградить детей от уголовной идеологии. Об этом заявил министр юстиции Константин Чуйченко во время правительственного часа в Совете Федерации.

«Эти учреждения находятся в непосредственной близости от жилых массивов, и наши дети, как говорится, с раннего детства сталкиваются с уголовным укладом», — пояснил он.

Чуйченко добавил, что это также избавит российские города от «не совсем приглядных учреждений», которые зачастую портят городскую среду.

Как указал глава Минюста, создание объединенных пенитенциарных учреждений за чертой населенных пунктов улучшит положение подозреваемых и осужденных. «Мы там в полной мере сможем реализовать те инициативы, те идеи о том, что наши граждане, несмотря на то, что они совершили преступление, не должны ущемляться в правах, нельзя унижать их человеческое достоинство», — отметил Чуйченко.