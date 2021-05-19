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Глава Минюста пояснил идею убрать из городов СИЗО

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Российские СИЗО нужно вынести за пределы населенных пунктов, чтобы оградить детей от уголовной идеологии. Об этом заявил министр юстиции Константин Чуйченко во время правительственного часа в Совете Федерации.

«Эти учреждения находятся в непосредственной близости от жилых массивов, и наши дети, как говорится, с раннего детства сталкиваются с уголовным укладом», — пояснил он.

Глава Минюста предложил разрешить пребывание детей с матерями в СИЗО
Общество
Фото:Алексей Белкин / ТАСС

Чуйченко добавил, что это также избавит российские города от «не совсем приглядных учреждений», которые зачастую портят городскую среду.

Как указал глава Минюста, создание объединенных пенитенциарных учреждений за чертой населенных пунктов улучшит положение подозреваемых и осужденных. «Мы там в полной мере сможем реализовать те инициативы, те идеи о том, что наши граждане, несмотря на то, что они совершили преступление, не должны ущемляться в правах, нельзя унижать их человеческое достоинство», — отметил Чуйченко.

Новые учреждения будут совмещать в себе функции СИЗО и колоний, с разными режимами содержания. Обязательное условие — хорошая транспортная доступность. Сейчас Минюст разрабатывает пилотный проект.

Только в пределах Москвы пока функционируют семь следственных изоляторов ФСИН, наиболее известные из них — «Матросская Тишина», «Бутырка», «Лефортово». Самый крупный изолятор в Санкт-Петербурге «Кресты» также был расположен в черте города. В 2017 году было открыто новое СИЗО, «Кресты-2», которое, хотя было выведено из пределов Петербурга, также расположено в населенном пункте — пригороде Колпино.

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Доктор юридических наук, эксперт Московской Хельсинкской группы Илья Шаблинский говорил РБК, что перенос СИЗО и колоний затруднит их функционирование, в частности доставку продовольствия и корреспонденции. Кроме того, юристам и близким людей, сидящих в изоляторах, будет сложнее их посещать. «Это сулит, судя по всему, серьезнейшие осложнения в реализации прав людей, которые в изоляторах. Вот что такое в суд попасть из изолятора? Это многочасовая езда, если летом, то вы там просто помираете от жары и духоты, если зима, вы там околеваете от холода. А вот если за городом, сколько часов потребуется?» — добавил специалист.

Минюст колонии СИЗО Константин Чуйченко
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