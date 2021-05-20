Кремль заявил о необходимости обсудить идею ФСИН о труде заключенных

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Предложение ФСИН о привлечении заключенных к трудовым работам, на которых заняты мигранты, должно прорабатываться и обсуждаться. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Здесь никакой позиции не могу озвучить. Это новая инициатива, она должна как-то обсуждаться, прорабатываться, но какой-то позиции по этому вопросу нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее глава ФСИН Александр Калашников предложил активнее привлекать заключенных к тем работам, на которых сегодня заняты трудовые мигранты. По его словам, это будут «абсолютно новые достойные условия», а заключенным обеспечат достойную зарплату. Он полагает, что таким способом будет решена трудовая проблема и «произойдет та самая социализация» заключенных.

В декабре 2020 года МВД сообщало, что количество мигрантов в России упало как минимум в 1,5 раза. Если раньше их число колебалось в пределах 9–11 млн человек, то в период эпидемии коронавируса за год сократилось до 6 млн.