Кремль заявил о необходимости обсудить идею ФСИН о труде заключенных

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 мая
USD ЦБ: 73,6 (-0,08) Инвестиции, 12:26
Курс евро на 21 мая
EUR ЦБ: 89,77 (-0,33) Инвестиции, 12:26
Экономические итоги Московской области за год и новые меры поддержки МСП Партнерский материал, 13:39 Семерым медработникам предъявили обвинения в смерти Марадоны Спорт, 13:33 ЕС подписал контракт с Pfizer о поставке 1,8 млрд доз вакцины от COVID Общество, 13:33 Путин распорядился эвакуировать россиян и граждан СНГ из сектора Газа Политика, 13:31 Страны — лидеры по вакцинации населения от COVID-19. Инфографика Общество, 13:30 Зеленский пообещал провести референдум по урегулированию в Донбассе Политика, 13:27 Власти Москвы опровергли планы о штрафах для не следящих за здоровьем Город, 13:27 Какие подводные камни встречаются при создании дилерской сети Pro, 13:26 РПЛ рассмотрит заявки «Крыльев Советов» и «Нижнего Новгорода» 24 мая Спорт, 13:12 Вдова Босова проиграла кассацию в споре за его наследство Бизнес, 13:10 Кремль увидел позитивный сигнал в заявлениях США о «Северном потоке-2» Политика, 13:07 Экс-подопечного будущего тренера «Спартака» назвали игроком года в Англии Спорт, 13:01 В Казани 17-летний школьник покончил с собой Общество, 12:55 Три важных правила безопасного хранения криптовалюты Крипто, 12:55
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Политика ,  
0 

Кремль заявил о необходимости обсудить идею ФСИН о труде заключенных

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Предложение ФСИН о привлечении заключенных к трудовым работам, на которых заняты мигранты, должно прорабатываться и обсуждаться. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Здесь никакой позиции не могу озвучить. Это новая инициатива, она должна как-то обсуждаться, прорабатываться, но какой-то позиции по этому вопросу нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

ФСИН предложила заменить трудовых мигрантов заключенными
Политика
Мигранты у Единого миграционного центра Московской области

Ранее глава ФСИН Александр Калашников предложил активнее привлекать заключенных к тем работам, на которых сегодня заняты трудовые мигранты. По его словам, это будут «абсолютно новые достойные условия», а заключенным обеспечат достойную зарплату. Он полагает, что таким способом будет решена трудовая проблема и «произойдет та самая социализация» заключенных.

В декабре 2020 года МВД сообщало, что количество мигрантов в России упало как минимум в 1,5 раза. Если раньше их число колебалось в пределах 9–11 млн человек, то в период эпидемии коронавируса за год сократилось до 6 млн.

В апреле этого года пресс-секретарь президента заявил, что в России не хватает мигрантов для реализации масштабных проектов. По его словам, речь идет о новых проектах в сфере строительства и сельского хозяйства.

Путин заявил о попытках властей сделать Россию комфортной для мигрантов
Политика
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

В декабре прошлого года ФСИН рассказывала о проработке вопроса о привлечении осужденных к принудительным работам по очистке Арктики. «Прорабатывается вопрос привлечения осужденных к принудительным работам для очистки арктической зоны от загрязнения, в том числе с использованием модульных конструкций для проживания заключенных», — говорила начальник управления организации и исполнения наказаний ФСИН Елена Коробкова.

Читайте на РБК Pro
Правило Парето в профессии: как быть успешным без лишних усилий Как растерять уважение подчиненных. 7 частых ошибок управленцев Продажи кладовок в Москве выросли на 67%. Стоит ли в них инвестировать О чем не стоит писать в сопроводительном письме работодателю — 10 правил

С марта прошлого года привлекать осужденных к работе начал Сбербанк. Так, банк запустил совместный с ФСИН пилотный проект, в котором участвуют осужденные, у которых лишение свободы благодаря хорошему поведению было заменено на исправительные работы.

ФСИН Заключенные Дмитрий Песков трудовые мигранты
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
Песков заявил о нехватке мигрантов для «амбициозных планов» России
Общество
Глава ФСИН заявил о «придуманных» call-центрах в колониях
Общество
МВД сообщило о разработке облегчающего легализацию мигрантов закона
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter