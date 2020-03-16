Сбербанк начал привлекать к работе осужденных
Сбербанк запускает совместный проект с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН), в рамках которого банк будет предоставлять рабочие места осужденным. Об этом сообщил РБК заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.
Пилотный проект уже стартовал в Новосибирске. «Пока это одно учреждение», — уточнил Попов, не став вдаваться в детали. Кандидатуры участников пилота были подобраны местным управлением ФСИН, после чего они оценивались профильными службами Сбербанка. «В пилотном проекте принимают участие осужденные, у которых лишение свободы благодаря хорошему поведению было заменено на исправительные работы. Они свободно перемещаются по улицам, но живут в организованных исправительных центрах», — пояснил Попов. Решение о масштабировании пилота будет принято позже, после анализа новосибирского проекта: будут оцениваться объем выполненных задач, качество работы и затраты на ее выполнение.
РБК направил запрос во ФСИН.
Какую работу выполняют осужденные для Сбербанка
Осужденные работают в отдельном офисном помещении с компьютерами, не подключенными к интернету и внутренним информационным системам банка. В их задачи входит разметка данных, например перевод в электронный формат небольших фрагментов рукописного текста. Результаты распознавания в дальнейшем проходят проверку.
Материалы, с которыми работают осужденные, подаются в обезличенном и фрагментарном виде, не содержат персональных данных, банковской или иной тайны, поэтому такую информацию невозможно использовать для незаконной деятельности, подчеркнул Попов.
Работа оплачивается в соответствии с минимальным размером оплаты труда, который с 1 января 2020 года составляет 12 130 руб. Из зарплаты удерживаются НДФЛ, плата за общежитие (коммунальные расходы) и вычеты по постановлению суда. В пилотном проекте также предусмотрена выплата премии за высокое качество работы.
В законодательстве нет прямого запрета на то, чтобы банки нанимали на работу осужденных, пояснил партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Работодатель обязан удерживать и перечислять в пользу бюджета часть зарплаты такого осужденного, контролировать его поведение и сообщать в уголовно-исполнительную инспекцию о том, какие меры поощрения и взыскания накладываются на осужденного и не уклоняется ли он от работы, отметил руководитель уголовной практики BMS Law Firm Александр Иноядов. Уголовно-исполнительный кодекс накладывает на работодателя большой перечень обязанностей, которые требуют «специализированного и системного подхода, дополнительных штатных единиц», добавил он.