Немецкий депутат потребовал ввести санкции против США из-за Nord Stream 2

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 мая
USD ЦБ: 73,68 (-0,02) Инвестиции, 19 мая, 14:02
Курс евро на 20 мая
EUR ЦБ: 90,1 (+0,19) Инвестиции, 19 мая, 14:02
Кросс-гендерность, эстетика и ресайклинг: новая коллекция Armani Exchange РБК Стиль и Armani Exchange, 12:12 Джеррарда включили в Зал славы Английской премьер-лиги Спорт, 12:05 Российскому легкоатлету-рекордсмену разрешили выступать за Белоруссию Спорт, 12:00 Сальма Хайек рассказала о потере ролей из-за расовой дискриминации Стиль, 11:56 СМИ узнали о двукратном сокращении состава зарубежных делегаций в Токио Спорт, 11:51 Мурашко сообщил о тяжелом состоянии двоих детей после стрельбы в Казани Общество, 11:48 Биткоин подорожал на 30% со вчерашнего минимума Крипто, 11:47 Никогда ты не станешь Amazon: без этих систем у маркетплейса нет будущего Pro, 11:46 На какие деньги Эрмитаж пополняет свою коллекцию РБК и Фонд Потанина, 11:43 Кириенко анонсировал участие Илона Маска в российском форуме Общество, 11:40 Росреестр сообщил о рекорде сделок с коммерческой недвижимостью в Москве Недвижимость, 11:39 Шри-Ланка закрыла въезд в страну из-за коронавируса Общество, 11:32 «Спартак» выкупит контракт игрока «Челси» Спорт, 11:25 «Почта России» начала подготовку к онлайн-продаже алкоголя Бизнес, 11:22
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Политика ,  
0 

Немецкий депутат потребовал ввести санкции против США из-за Nord Stream 2

«Газпром» GAZP ₽258,94 -0,75% Купить
Фото: Aксель Шмидт / РИА Новости
Фото: Aксель Шмидт / РИА Новости

Немецкому правительству стоит ввести санкции против США из-за ситуации с «Северным потоком-2». Об этом заявил «РИА Новости» член комитета бундестага ФРГ по энергетике Штеффен Котре (представляет партию «Альтернатива для Германии»).

По словам Котре, «было бы политически правильно инициировать контрсанкции» против США, в том числе повысить таможенные пошлины на поставки газа из Соединенных Штатов.

Он добавил, что правительство Германии выступает против действий США в отношении «Северного потока-2» только вербально, поэтому растет опасность незавершения проекта.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в национальных интересах Соединенных Штатов будет отказаться от санкций в отношении оператора газопровода «Северный поток-2» — Nord Stream AG — и его исполнительного директора Маттиаса Варнига.

СМИ узнали о финальном решении США по санкциям по «Северному потоку-2»
Политика
Фото:Alex Kraus / Bloomberg

В то же время он отметил, что Госдеп представил конгрессу доклад, в котором значатся четыре судна, пять организаций и одно физическое лицо, участвующие в строительстве газопровода, включая оператора Nord Stream AG и его исполнительного директора. Они попадают под санкции, если их не отменят.

Помимо четырех судов, упомянутых в докладе, под ограничения попадают девять судов, которые контролируются или принадлежат Морской спасательной службе.

Читайте на РБК Pro
Правило Парето в профессии: как быть успешным без лишних усилий Как растерять уважение подчиненных. 7 частых ошибок управленцев Продажи кладовок в Москве выросли на 67%. Стоит ли в них инвестировать О чем не стоит писать в сопроводительном письме работодателю — 10 правил

Накануне Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники сообщали, что администрация президента США Джо Байдена введет санкции против «Северного потока-2», но затем сразу откажется от их применения из соображений национальной безопасности.

Власти Германии неоднократно выступали против ограничений со стороны США. Они указывали, что американские санкции против «Северного потока-2» являются вмешательством в европейские дела.

Ранее Котре также высказывался против санкций. В 2019 году он заявил, что немецкое правительство «капитулировало» перед США из-за ситуации вокруг строительства трубопровода «Северный поток-2».

Германия США Северный поток-2
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
СМИ узнали о финальном решении США по санкциям по «Северному потоку-2»
Политика
Министр ФРГ назвал сроки решения вопроса о судьбе «Северного потока-2»
Политика
Блинкен ответил на отказ от санкций против Nord Stream AG
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter