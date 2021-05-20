Немецкий депутат потребовал ввести санкции против США из-за Nord Stream 2

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Немецкому правительству стоит ввести санкции против США из-за ситуации с «Северным потоком-2». Об этом заявил «РИА Новости» член комитета бундестага ФРГ по энергетике Штеффен Котре (представляет партию «Альтернатива для Германии»).

По словам Котре, «было бы политически правильно инициировать контрсанкции» против США, в том числе повысить таможенные пошлины на поставки газа из Соединенных Штатов.

Он добавил, что правительство Германии выступает против действий США в отношении «Северного потока-2» только вербально, поэтому растет опасность незавершения проекта.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в национальных интересах Соединенных Штатов будет отказаться от санкций в отношении оператора газопровода «Северный поток-2» — Nord Stream AG — и его исполнительного директора Маттиаса Варнига.