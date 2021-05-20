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Пандемия коронавируса ,  
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Принц Уильям сделал прививку от COVID-19

Принц Уильям
Принц Уильям (Фото: KensingtonRoyal / Twitter)

Герцог Кембриджский, принц Уильям привился первой дозой вакцины от коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Прививку он сделал во вторник, 18 мая, сообщил принц. «Я получил свою первую дозу вакцины от COVID-19. Всем, кто работает над внедрением вакцин, — спасибо за все, что вы уже сделали и продолжаете делать», — написал он.

В сообщении принц не уточнил, каким именно препаратом он вакцинировался. С 8 декабря 2020 года в Британии началась массовая вакцинация с помощью препарата от Pfizer и BioNTech, а 4 января этого года британцам начали вводить вакцину, разработанную компанией AstraZeneca.

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Принц Уильям

Британское издание The Sun сообщало, что принц Уильям переболел коронавирусом еще в апреле 2020 года и что во время болезни он столкнулся с проблемами с дыханием. Однако, утверждала газета, информацию об этом не стали разглашать, так как принц «не хотел никого волновать». Принц Уильям заразился вскоре после того, как инфекцию обнаружили у его отца, принца Чарльза.

Королева Великобритании Елизавета II сделала прививку от коронавируса еще в начале января этого года. Би-би-си со ссылкой на источник сообщала, что укол 94-летней королеве сделал в Виндзорском замке личный врач, а факт огласке она решила придать, чтобы избежать спекуляций.

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Источник: JHU
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принц Великобритания коронавирус вакцина
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