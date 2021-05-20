Посол Израиля заявил о частичном финансировании движения ХАМАС из Ирана
Палестинское движение ХАМАС частично финансируется из Ирана, заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви в интервью телеканалу РБК.
По его словам, движение «Братья-мусульмане» (запрещенная в России террористическая организация) оказывает поддержку ХАМАС.
«ХАМАС родился от «Мусульманских братьев», они часть «Мусульманских братьев». От них идет финансирование, идет финансирование с Ирана, идет вооружение оттуда», — добавил Бен Цви.
Крупнейшее с 2014 года обострение палестино-израильского конфликта началось в мае из-за протестов в Восточном Иерусалиме по поводу выселения нескольких арабских семей. Тогда в городе произошли столкновения палестинского населения и полиции Израиля.