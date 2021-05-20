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Палестино-израильский конфликт ,  
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Посол Израиля заявил о частичном финансировании движения ХАМАС из Ирана

Александр Бен Цви
Александр Бен Цви (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Палестинское движение ХАМАС частично финансируется из Ирана, заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви в интервью телеканалу РБК.

По его словам, движение «Братья-мусульмане» (запрещенная в России террористическая организация) оказывает поддержку ХАМАС.

«ХАМАС родился от «Мусульманских братьев», они часть «Мусульманских братьев». От них идет финансирование, идет финансирование с Ирана, идет вооружение оттуда», — добавил Бен Цви.

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Фото:David Silverman / Getty Images

Крупнейшее с 2014 года обострение палестино-израильского конфликта началось в мае из-за протестов в Восточном Иерусалиме по поводу выселения нескольких арабских семей. Тогда в городе произошли столкновения палестинского населения и полиции Израиля.

В ситуацию вмешался ХАМАС. Движение начало обстрел территории Израиля из сектора Газа, Израиль нанес ответные удары по инфраструктуре ХАМАС.

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В этом конфликте Иран выражает поддержку Палестине. В середине мая министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отказался от визита в Вену из-за того, что МИД Австрии вывесил на своем здании флаг Израиля в знак солидарности с этим государством. Зариф отметил, что его шокировал флаг «оккупационного режима, который за несколько дней жестоко убил десятки ни в чем не повинных мирных жителей», над правительственными офисами в Вене. «Мы стоим с Палестиной», — написал министр.

Авторы
Анастасия Курносова Анастасия Курносова, Илья Доронов
Израиль Палестина Иран
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