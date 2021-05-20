Посол Израиля заявил о частичном финансировании движения ХАМАС из Ирана

В ситуацию вмешался ХАМАС. Движение начало обстрел территории Израиля из сектора Газа, Израиль нанес ответные удары по инфраструктуре ХАМАС.

В этом конфликте Иран выражает поддержку Палестине. В середине мая министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отказался от визита в Вену из-за того, что МИД Австрии вывесил на своем здании флаг Израиля в знак солидарности с этим государством. Зариф отметил, что его шокировал флаг «оккупационного режима, который за несколько дней жестоко убил десятки ни в чем не повинных мирных жителей», над правительственными офисами в Вене. «Мы стоим с Палестиной», — написал министр.